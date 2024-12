The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2024ISIN NameDE000DG6CQY7 DZ BANK CLN E.9286DE000DG6CQ24 DZ BANK CLN E.9290DE000DD5AF35 DZ BANK CLN E.9593DE000DG6CRY5 DZ BANK CLN E.9320DE000DG6CRZ2 DZ BANK CLN E.9321DE000DG6CQX9 DZ BANK CLN E.9285DE000DD5A1L2 DZ BANK CLN E.10248DE000DD5AFN2 DZ BANK CLN E.9578DE000HLB7BM3 LB.HESS.THR.CARRARA12ZG/2DE000DD5AFA9 DZ BANK CLN E.9566DE000DW6C0Y4 DZ BANK IS.A1954DE000DD5AFP7 DZ BANK CLN E.9579XS2080995405 LLOYDS BKG 19/UND FLRDE000DZ1KBV6 DZ BANK CLN E.8782USU75091AT28 S+P GLOBAL 23/33 REGSDE000DD5A1P3 DZ BANK CLN E.10251DE000DG6CPT9 DZ BANK CLN E.9247DE000DD5ATN3 DZ BANK CLN E.9980DE000DG6CN68 DZ BANK CLN E.9226USL01795AD20 ANDRA.GUTIER 19/24 REGSDE000DG6CPH4 DZ BANK CLN E.9237DE000DG6CPF8 DZ BANK CLN E.9235DE000DG6CPJ0 DZ BANK CLN E.9238DE000DG6CN50 DZ BANK CLN E.9225DE000DD5ATQ6 DZ BANK CLN E.9982DE000DD5ADZ1 DZ BANK CLN E.9521DE000DD5AQH1 DZ BANK CLN E.9880DE000DD5ADC0 DZ BANK CLN E.9500DE000DD5AQ73 DZ BANK CLN E.9904DE000DG6CNM9 DZ BANK CLN E.9207USP8S12UAA35 MSU ENERGY 18/25 REGSDE000DG6CNP2 DZ BANK CLN E.9209DK0030472618 IDAVANG 20/25 FLRDE000DD5AJ15 DZ BANK CLN E.9693DE000DD5ACR0 DZ BANK CLN E.9479DE000HLB4VQ9 LB.HESS.-THR. IHS 18/24DE000DD5AC53 DZ BANK CLN E.9493AT0000A1ASQ6 ERSTE GP BNK 14-24MTN1375DE000DD5AJY1 DZ BANK CLN E.9690DE000DG6CL11 DZ BANK CLN E.9152DE000DD5AJZ8 DZ BANK CLN E.9691DE000DG6CMD0 DZ BANK CLN E.9164DE000DD5AJ07 DZ BANK CLN E.9692DE000DD5ACD0 DZ BANK CLN E.9467DE000DD5ABM3 DZ BANK CLN E.9441DE000DD5AJW5 DZ BANK CLN E.9688DE000DG6CLV4 DZ BANK CLN E.9146DE000DD5AJX3 DZ BANK CLN E.9689DE000DG6CLW2 DZ BANK CLN E.9147DE000HLB4N88 LB.HESS.-THR. IS.15/24DE000DD5AA97 DZ BANK CLN E.9429DE000DD5AKM4 DZ BANK CLN E.9714DE000DD5ABS0 DZ BANK CLN E.9446DE000DD5AMG2 DZ BANK CLN E.9777DE000DZ1KBJ1 DZ BANK CLN E.8771DE000DG6CLA8 DZ BANK CLN E.9127DE000DZ1KBQ6 DZ BANK CLN E.8777DE000DD5ABA8 DZ BANK CLN E.9430DE000DZ1KBT0 DZ BANK CLN E.8780DE000DD5ABG5 DZ BANK CLN E.9436CA14168C1023 CAREBOOK TECHNOLOGIESDE000DZ1KBC6 DZ BANK CLN E.8765DE000DG6CLB6 DZ BANK CLN E.9128DE000DZ1KBE2 DZ BANK CLN E.8767DE000DD5AA48 DZ BANK CLN E.9424DE000DD5AAV6 DZ BANK CLN E.9415DE000DZ1KBA0 DZ BANK CLN E.8763DE000DD5AAU8 DZ BANK CLN E.9414DE000DZ1KA84 DZ BANK CLN E.8761DE000DD5AAY0 DZ BANK CLN E.9418DE000DZ1KBB8 DZ BANK CLN E.8764DE000DD5AAW4 DZ BANK CLN E.9416DE000DZ1KAU0 DZ BANK CLN E.8747DE000DD5AAT0 DZ BANK CLN E.9413DE000DZ1KA76 DZ BANK CLN E.8760DE000DZ1KAP0 DZ BANK CLN E.8742DE000DD5AAL7 DZ BANK CLN E.9406DE000DZ1KAQ8 DZ BANK CLN E.8743DE000DG6CHJ7 DZ BANK CLN E.9033DE000DZ1KAT2 DZ BANK CLN E.8746DE000DD5AAM5 DZ BANK CLN E.9407DE000DZ1KAZ9 DZ BANK CLN E.8752DE000DD5AAP8 DZ BANK CLN E.9409DE000DZ1KAN5 DZ BANK CLN E.8741DE000DD5AAK9 DZ BANK CLN E.9405DE000DZ1J980 DZ BANK CLN E.8727DE000DZ1KAG9 DZ BANK CLN E.8735DE000DZ1J998 DZ BANK CLN E.8728DE000DZ1KAM7 DZ BANK CLN E.8740DE000DZ1J949 DZ BANK CLN E.8723DE000LB1M1J3 LBBW STUFENZINS 17/24DE000DZ1J915 DZ BANK CLN E.8720DE000DZ1J931 DZ BANK CLN E.8722XS2722262883 AIIB 23/24 MTNDE000DG6CSM8 DZ BANK CLN E.9343DE000DG6CR23 DZ BANK CLN E.9324DE000DG6CTM6 DZ BANK CLN E.9377DE000DG6CT21 DZ BANK CLN E.9392DE000DK0C7P8 DEKA GM ANL 14/24