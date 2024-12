EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität



20.12.2024 / 07:50 CET/CEST

Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a. verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt sowohl das verbesserte Risikoprofil der Adler Group als auch verbesserte Marktkonditionen wider. Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anleihegläubiger der von der Financing SPV ausgegebenen 555.611.000 EUR 1.5L 14 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AF1) und der 116.700.000 EUR 1.5L 4,25 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AE4). Die Adler Group wird unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung das Financing SPV informieren, um den Zustimmungsprozess zu initiieren. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet. Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe. Mitteilende Person: Julian Mahlert, Head of Investor Relations & Public Relations

+49 176 145 690 04

j.mahlert@adler-group.com



