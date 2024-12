© Foto: Michael Hanschke - dpa

Heute ist Hexensabbat an den Börsen: Ein Tag, der Anleger und Händler gleichermaßen in Atem hält. Der sogenannte große Verfallstag sorgt viermal im Jahr für hohe Volatilität und rege Handelsaktivitäten an den FinanzmärktDer Hexensabbat bezeichnet den gleichzeitigen Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Aktien. Er findet immer am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember statt. Für institutionelle Anleger und Händler bedeutet dies, dass sie ihre Positionen schließen, rollen oder anpassen müssen. Diese Änderungen führen häufig zu erhöhten Handelsvolumina und teilweise starken Kursbewegungen. "Große Kursausschläge sind jederzeit möglich", betont Thomas Altmann, …