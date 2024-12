Dividenden sind ein Lieblingsthema bei vielen Anlegern. Umso erfreulicher ist es, dass 2024 ein neuer Dividendenrekord erreicht werden konnte. So profitieren Anleger davon besonders, und das ist für das Jahr 2025 zu erwarten. Im dritten Quartal 2024 gab es einen neuen globalen Dividendenrekord. Insgesamt 583 Milliarden US-Dollar flossen dabei an Anleger und damit 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch was steckt hinter der Faszination vieler Investoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...