NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta von 630 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unternehmen, die sich als unverzichtbar erwiesen, könnten die Preise erhöhen, schrieb Analyst Brad Erickson in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Internetbranche. Dazu zählt er auch den Social-Media-Giganten Meta./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 00:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US30303M1027