DJ Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im November kräftig

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 5,5 Prozent und lagen um 1,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure sind weiterhin die USA, in die Waren im Wert von 14,4 Milliarden Euro exportiert, 1,4 Prozent mehr als im November 2023. In die Volksrepublik China wurden Waren im Wert von 6,6 Milliarden Euro exportiert, das waren 23,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vorjahresvergleich um 9,1 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro ab.

December 20, 2024

