Delivery Hero ernennt Marie-Anne Popp zur Chief Financial Officer

Marie-Anne Popp wird CFO von Delivery Hero.

Popp wird dem Vorstand von Delivery Hero beitreten.

Berlin, 20. Dezember 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "das Unternehmen" oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute bekannt gegeben, dass Marie-Anne Popp, bisherige Interim-Chief Financial Officer, ab Januar 2025 die Rolle der CFO übernehmen wird. Popp wird vom Aufsichtsrat des Unternehmens ernannt und auch dem Vorstands von Delivery Hero beitreten.

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: "Wir freuen uns, Marie-Anne nach ihrer erfolgreichen Zeit als Interim-CFO zur Chief Financial Officer von Delivery Hero zu ernennen. In dieser Zeit zeigte Marie-Anne außergewöhnliche Führungsqualitäten, umfassende Finanzexpertise und ein starkes Engagement für die Vision und Werte von Delivery Hero. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie unsere Finanzstrategie weiter vorantreiben und nachhaltiges Wachstum für unsere Stakeholder sichern wird."

Als Interim-CFO leitete Popp die Umsetzung der Finanzstrategie, der Managementpraktiken und der Berichterstattung bei Delivery Hero. In dieser Zeit setzte das Unternehmen seinen erfolgreichen Profitabilitätstrend fort und erzielte zweistellige Umsatzwachstumsraten in allen Geschäftsbereichen aus den vorherigen Quartalen. In ihrer neuen Rolle als CFO wird sie diese Aufgaben fortführen.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Seit Marie-Anne vor über einem Jahr zu Delivery Hero gekommen ist, hat sie entscheidend zur finanziellen Stabilität und Profitabilität unseres Unternehmens beigetragen. Ihre Energie und Leidenschaft machen sie zu einer außergewöhnlichen Führungskraft. In den vergangenen Monaten ist sie ein unverzichtbares Mitglied des Management-Teams geworden, und ich freue mich, sie als CFO im Vorstand willkommen zu heißen."

Vor ihrer Tätigkeit als Interim-CFO war Popp als Senior Vice President Finance bei Delivery Hero tätig. In ihrer langjährigen Karriere hatte sie zahlreiche Führungspositionen inne, darunter SVP Corporate Finance & Strategic Programs bei Adidas sowie CFO für die Wachstumsmärkte bei General Electric. Popp besitzt einen Master of Business Administration der Harvard Business School sowie einen Master of Economics der ESCP Business School.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: "Es ist ein großes Privileg, die Rolle des CFO bei Delivery Hero zu übernehmen. Das Unternehmen befindet sich auf einem klaren Weg zur Profitabilität, und ich freue mich auf die bevorstehenden Chancen. Gemeinsam mit meinem Team und den talentierten Kolleginnen und Kollegen im gesamten Unternehmen möchte ich das volle Potenzial für nachhaltiges und profitables Wachstum in allen Märkten ausschöpfen."

