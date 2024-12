Der Bericht beschreibt die wichtigsten Meilensteine beim Schutz demokratischer Wahlen, beim Schutz der Rechte von Inhaltserstellern und bei der Unterstützung der Open-Source-Community

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, hat heute seinen vierten jährlichen Wirkungsbericht veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Bemühungen des Unternehmens, seine Mission ein besseres Internet zu schaffen voranzutreiben und globale Initiativen wie den Schutz des offenen Internets und den Aufbau einer Innovationswirtschaft zu unterstützen. Zu den Höhepunkten des diesjährigen Berichts gehören die Unterstützung bei der Sicherung von Wahlen und anderen kritischen Infrastrukturen, Fortschritte bei der Transparenz der Verschlüsselung und Tools, die es den Erstellern von Inhalten ermöglichen, die Kontrolle über KI-Bots zurückzugewinnen. Der Bericht enthält auch Unterstützung für die Entwicklung von Internetstandards, Open-Source-Projekten und die nächste Generation großartiger Start-ups.

"2024 erlebten wir, dass die Hälfte der Weltbevölkerung vor dem Hintergrund anhaltender Konflikte und sozialer Unruhen wahlberechtigt war. Cloudflare setzte sich dafür ein, kritische Stimmen und demokratische Prozesse zu schützen und sicherzustellen, dass die Urheber in einer immer komplexeren digitalen Landschaft die Kontrolle über ihre Arbeit behalten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Ob es darum ging, globale Wahlen abzusichern oder Content-Erstellern dabei zu helfen, den Zugriff von KI-Bots auf ihre Inhalte einzuschränken ich bin stolz darauf, wie das Cloudflare-Team Bedürfnisse unterstützt, die größer sind als wir alle. Wir erfüllen damit unser Versprechen, zum Aufbau eines besseren, offeneren und sichereren Internets beizutragen."

Zu den wichtigsten Meilensteinen, die im Cloudflare-Bericht über die Auswirkungen 2024 hervorgehoben werden, gehören:

Einbindung von über 90 politischen Kampagnen und über 60 lokalen Medienseiten in Vorbereitung auf die US-Wahlen 2024: Cloudflare bietet über seine Partnerschaft mit Defending Digital Campaigns kostenlose Cybersicherheitsdienste für die Wahl-Websites von Bundesstaaten und Kommunen sowie für politische Kampagnen und andere damit verbundene Einrichtungen an. Obwohl Cloudflare vor den US-Wahlen am 5. November einen deutlichen Anstieg von DDoS-Angriffen auf politische Einrichtungen feststellte, konnte das Unternehmen nicht beobachten, dass diese Angriffe zu nennenswerten Störungen führten.

Cloudflare bietet über seine Partnerschaft mit Defending Digital Campaigns kostenlose Cybersicherheitsdienste für die Wahl-Websites von Bundesstaaten und Kommunen sowie für politische Kampagnen und andere damit verbundene Einrichtungen an. Obwohl Cloudflare vor den US-Wahlen am 5. November einen deutlichen Anstieg von DDoS-Angriffen auf politische Einrichtungen feststellte, konnte das Unternehmen nicht beobachten, dass diese Angriffe zu nennenswerten Störungen führten. Berichterstattung über globale Wahlen mit Cloudflare Radar: 2024 fanden in mehr als 70 Ländern Wahlen statt. Cloudflare überwacht den Internetverkehr, Angriffe und potenzielle Ausfälle während Wahlen auf der ganzen Welt über unsere kostenlose öffentliche Ressource Cloudflare Radar, und veröffentlicht diese Ergebnisse, um Partnern aus der Zivilgesellschaft ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, was während des Wahlprozesses online geschieht.

2024 fanden in mehr als 70 Ländern Wahlen statt. Cloudflare überwacht den Internetverkehr, Angriffe und potenzielle Ausfälle während Wahlen auf der ganzen Welt über unsere kostenlose öffentliche Ressource Cloudflare Radar, und veröffentlicht diese Ergebnisse, um Partnern aus der Zivilgesellschaft ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, was während des Wahlprozesses online geschieht. Ermöglichung der Wiedererlangung der Kontrolle über Inhalte im Zeitalter der KI: Cloudflare hat neue Tools eingeführt, um einen transparenten Austausch zwischen Websites, die mehr Kontrolle über ihre Inhalte wünschen, und den Anbietern von KI-Modellen, die neue Datenquellen benötigen, zu ermöglichen. Jetzt können Website-Betreiber blockieren, prüfen und kontrollieren, wie KI-Bots auf ihre Websites zugreifen.

Cloudflare hat neue Tools eingeführt, um einen transparenten Austausch zwischen Websites, die mehr Kontrolle über ihre Inhalte wünschen, und den Anbietern von KI-Modellen, die neue Datenquellen benötigen, zu ermöglichen. Jetzt können Website-Betreiber blockieren, prüfen und kontrollieren, wie KI-Bots auf ihre Websites zugreifen. Erweiterung des Zugangs zu erschwinglicher, leistungsstarker und verantwortungsvoller KI mit GPUs in mehr als 180 Städten: KI-Anwendungen, die mit Workers AI erstellt wurden, werden direkt in unserem Edge-Netzwerk bereitgestellt, sodass sie sofort verfügbar und für Benutzer auf der ganzen Welt nahezu unbegrenzt skalierbar sind. Workers AI hilft Kunden, die Kosten zu kontrollieren und dank KI-fähiger GPUs, die näher an den Benutzern auf der ganzen Welt verteilt sind, mit geringer Latenz auf beliebte KI-Modelle zuzugreifen.

KI-Anwendungen, die mit Workers AI erstellt wurden, werden direkt in unserem Edge-Netzwerk bereitgestellt, sodass sie sofort verfügbar und für Benutzer auf der ganzen Welt nahezu unbegrenzt skalierbar sind. Workers AI hilft Kunden, die Kosten zu kontrollieren und dank KI-fähiger GPUs, die näher an den Benutzern auf der ganzen Welt verteilt sind, mit geringer Latenz auf beliebte KI-Modelle zuzugreifen. Über 2.900 gefährdete Internet-Ressourcen werden täglich vor durchschnittlich 95,8 Millionen Angriffen geschützt und das kostenlos: Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, humanitäre Organisationen und politische Dissidenten sind häufig anfällig für Cyberangriffe. In Zusammenarbeit mit 54 Partnern aus der Zivilgesellschaft schützt Cloudflares Projekt Galileo das mittlerweile im zehnten Jahr läuft öffentliche Interessengruppen vor Angriffen, die darauf abzielen, sie online zum Schweigen zu bringen.

Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, humanitäre Organisationen und politische Dissidenten sind häufig anfällig für Cyberangriffe. In Zusammenarbeit mit 54 Partnern aus der Zivilgesellschaft schützt Cloudflares Projekt Galileo das mittlerweile im zehnten Jahr läuft öffentliche Interessengruppen vor Angriffen, die darauf abzielen, sie online zum Schweigen zu bringen. Ausstattung der Open-Source-Community mit kostenlosen Diensten durch das Projekt Alexandria: Open-Source-Software (OSS) ist für die anhaltende Gesundheit des Internets von entscheidender Bedeutung. Cloudflare hat das Projekt Alexandria ins Leben gerufen, um wiederkehrende jährliche Gutschriften und eine erweiterte Palette kostenloser Dienste bereitzustellen, die OSS-Projekten nicht nur das Überleben, sondern auch das Gedeihen ermöglichen.

Insgesamt hat Cloudflare 2024 im Rahmen dieser Wirkungsprogramme Produkte und Dienstleistungen im Wert von mehr als 15 Millionen US-Dollar gespendet. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie bitte den vollständigen Wirkungsbericht 2024.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen zu den aktuellen Internet-Trends und Erkenntnissen finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

