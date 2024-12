Der global agierende Technologiekonzern FPT hat das EcoVadis-Rating 2024 in Gold für seine Niederlassung in Essen erhalten und gehört damit zu den besten fünf Prozent von über 130.000 bewerteten Unternehmen weltweit, die sich für Verantwortung und nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241220309512/de/

(Graphic: Business Wire)

EcoVadis, ein führender Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, bewertet Unternehmen in vier Bereichen: Auswirkungen auf die Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. FPT erreichte eine Gesamtbewertung von 79/100, mit 80/100 in den Bereichen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte sowie Ethik und 70/100 in der nachhaltigen Beschaffung. Diese Ergebnisse unterstreichen die proaktiven Maßnahmen von FPT zur Minimierung der Umweltauswirkungen, Schaffung eines integrativen und gerechten Arbeitsplatzes, Einhaltung höchster ethischer Standards und Gewährleistung verantwortungsvoller Praktiken in der gesamten Lieferkette.

Chu Thi Thanh Ha, FPT Software Chairwoman, FPT Corporation, erklärt: "FPT ist ein strategischer Partner für führende Unternehmen in Deutschlands Schlüsselsektoren, einschließlich der Energie-, Automobil- und Fertigungsindustrie. Das sind Branchen, die höchste Standards für nachhaltige Geschäftspraktiken erfordern. Das EcoVadis-Gold-Rating unterstreicht unsere Fähigkeit und unser Engagement, technologische Innovation mit unternehmerischer Verantwortung zu verbinden. Wir sind willens, wirkungsvolle Unterschiede zu schaffen, dauerhafte Werte für unsere globalen Kunden zu liefern und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für kommende Generationen zu leisten."

2024 hat FPT bereits die prestigeträchtige EcoVadis Platin-Bewertung für seine französische Tochtergesellschaft erhalten, womit das Unternehmen zu den Top 1% der globalen Unternehmen gehört. Für zwölf Standorte in Deutschland, Frankreich und Vietnam gab es zudem die Zertifizierung nach ISO 45001. Weitere Auszeichnungen wie der Job Creation Award der ESG Business Awards sowie der Beitritt in die Pledge 1%-Bewegung zur Unterstützung kommunaler Initiativen unterstreichen FPTs konsequente Ausrichtung auf nachhaltige Geschäftspraktiken, soziale Verantwortung und die Förderung einer integrativen Arbeitsplatzkultur.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2008 begleitet FPT die digitale Transformation von über 150 führenden Unternehmen, darunter deutsche Giganten wie E.ON, RWE, Schaeffler und Covestro. Mit einer starken Präsenz in neun Ländern, einschließlich eines neuen Büros in Nürnberg und einer kürzlichen Expansion in den skandinavischen Markt, möchte FPT seinen Wachstumskurs fortsetzen und plant, die europäische Belegschaft bis 2030 auf 1.000 IT-Fachleute zu erweitern, von denen die Hälfte lokale Mitarbeitende sein werden.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich innovative und effektive Produkte für Millionen von Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit entwickelt und damit Vietnams Position als globaler Technologie Hub gestärkt.

Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem entwickelt. Dieses umfasst Dienstleistungen, Produkte, Lösungen und Plattformen, die Organisationen und Unternehmen nachhaltiges Wachstum ermöglichen und den Kunden ein einzigartiges Erlebnis bieten.

FPT beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar.

Für weitere Informationen über die globalen IT-Dienstleistungen von FPT besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241220309512/de/

Contacts:

Media

Mai Duong (Ms.)

FPT Corporation

FPT Software PR Manager

MCP.PR@fpt.com