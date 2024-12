Die von dem französischen Unternehmen Qevlar AI entwickelte KI wurde in das Betriebsmodell von Nomios integriert und stärkt dessen "Modern SOC"-Strategie, die vor vier Jahren in sieben Ländern eingeführt wurde

Nomios, ein führender europäischer Anbieter von Cybersicherheit, hat die Integration der generativen KI von Qevlar in seine Security Operations Center (SOCs) angekündigt. Nach einer Phase der gezielten Evaluierung, die zu einer deutlichen Verbesserung der Effizienz der Teams führte, ist die Qevlar AI-Lösung nun voll einsatzfähig und in die sieben von Nomios verwalteten SOCs integriert. Jetzt können alle 67 europäischen Kunden ohne zusätzliche Kosten davon profitieren.

Seit der Eröffnung seines modernen SOC vor vier Jahren hat sich Nomios auf Fachwissen und Anpassungen konzentriert, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Nomios SOCs wurden von Anfang an ohne einen Level-1-Analysten konzipiert und setzen auf Automatisierung (SOAR Playbooks), um extrem schnelle und qualitativ hochwertige Erkennungs-, Sortierungs- und Analysezeiten zu bieten.

Nachdem Nomios die Lösung von Qevlar AI für den eigenen Bedarf getestet hatte (Nomios IS), war Nomios der erste europäische SOC-Betreiber, der die fortschrittliche Technologie des französischen Start-ups in die Produktion einführte und sie seinen aktuellen und zukünftigen Kunden zur Verfügung stellte.

Eric Bohec, Group CTO von Nomios, erklärte: "Mit Qevlars KI sind unsere SOC-Analysten zu "Augmented Analysts" geworden. So können sie sich stärker auf kritische Aufgaben mit hohem Mehrwert für unsere Kunden konzentrieren. Durch die Integration von Qevlar AI in unsere SOC-Dienste rüsten wir uns für den Kampf gegen Cyberkriminelle. Die Beschleunigung der Bearbeitungszeit bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung ist unerlässlich und ohne den Einsatz von KI undenkbar. Unsere Analysten behalten die Kontrolle über das Urteil und die zu erteilende Antwort und garantieren den Kontext und die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind."

Qevlar AI untersucht Warnmeldungen auf autonomer Basis und reichert Daten ohne menschliches Zutun an, wertet sie aus und strukturiert sie. Es erstellt detaillierte Berichte mit Korrekturmaßnahmen und unterstützt SOC-Analysten bei der Validierung und Entscheidungsfindung.

Die Integration von Qevlar AI entlastet die 60 Analysten von Nomios von mehreren Aufgaben, wie z. B. der Erstuntersuchung von Warnmeldungen. Zum Beispiel kann ein Untersuchungsbericht, für den früher 30 Minuten manuelle Analyse benötigt wurden, dank Qevlar AI jetzt in drei Minuten erstellt werden. Folglich können Analysten der Nomios SOC-Level 2 ihre Fähigkeiten verbessern, um zur Analyse des Level 3 (BTL2-Zertifizierung) überzugehen, neue Cybersicherheitslösungen zu bewerten und den Prozess der Bedrohungserkennung zu optimieren. Durch die Hinzunahme von Qevlar haben unsere Analysten der Stufe 2 durchschnittlich 50 ihrer Zeit eingespart. Dieser Zeitgewinn hat es uns auch ermöglicht, neue Playbooks zu entwickeln und zu perfektionieren, während wir Ansätze wie Threat Hunting verallgemeinern und so das allgemeine Cybersicherheitskonzept unserer Kunden stärken.

Nomios ist auch zu einem Integrator und Wiederverkäufer der Qevlar AI-Lösung in Europa geworden.

Nomios hat Qevlar AI nicht nur in seine SOCs integriert, sondern ist auch der erste Integrations- und Vertriebspartner der Qevlar AI-Lösung in Europa. Als Integrator nimmt Nomios Qevlar AI in seinen Katalog von Technologiepartnern auf, um den ständig wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit gerecht zu werden. Außerdem bietet es seinen Kunden immer die besten Lösungen, die der Markt zu bieten hat.

Ahmed Achchak, Mitbegründer und CEO von Qevlar AI, erklärte: "Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit mit Nomios. Unsere KI, die sofort einsatzbereit ist, unterstützt ihre Vision eines ehrgeizigen Wachstums auf dem Markt für verwaltete SOC in Europa. Als Integrator und Wiederverkäufer ist Nomios zu einem strategischen Verbündeten bei der Bereitstellung unserer Technologie auf einem breiteren europäischen Markt geworden."

Diese Zusammenarbeit mit Qevlar spiegelt das Engagement von Nomios wider, technologische Innovation und menschliche Exzellenz zu bündeln, um die Bedürfnisse seiner Kunden angesichts immer komplexerer Bedrohungen zu antizipieren.

Über Nomios

Nomios ist einer der führenden europäischen Anbieter von Cybersicherheit und sicheren Netzwerklösungen und -diensten. Es hat eine breite Kundenbasis in einer Vielzahl von Sektoren. Nomios hat sich zu einer Organisation mit über 22 Niederlassungen in acht europäischen Ländern entwickelt und sein Angebot an professionellen Dienstleistungen, Managed Services, Support und SOC kontinuierlich erweitert. Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Website www.nomios.fr

Über Qevlar AI

Qevlar AI ist ein schnell wachsendes Softwareunternehmen, das die Produktivität von SOCs verzehnfacht. Das Unternehmen mit Sitz in Paris entwickelt autonome Agenten, die es SOC-Analysten ermöglichen, ihre zeitaufwändigen Aufgaben der KI anzuvertrauen. Qevlar wurde von Meta und Microsoft gefördert und ist bereits weltweit tätig und arbeitet mit MSSPs und großen Unternehmen zusammen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Website www.qevlar.com

