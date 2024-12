Die Schulden des deutschen Staates sind in Q3 gestiegen. Der öffentliche Gesamthaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte stand Ende September mit 2.488,6 Mrd. EUR in der Kreide, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das seien 1,8% oder 43,5 Mrd. EUR mehr als am Jahresende 2023. Auch ...

