Datum der Anmeldung:13.12.2024Aktenzeichen:B11-43/24Unternehmen:CYVN Holdings LLC, Abu Dhabi (ARE); jeweils indirekter Anteils-/Kontrollerwerb an und über McLaren Automotive Ltd., Anteilserwerb an McLaren Racing Ltd., beide Woking (GBR) und Gründung eines GU mit Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C.(c), Manama (BHR)Produktmärkte:Luxusautomobile, Rennsport, Rennwagen