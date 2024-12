New York (ots/PRNewswire) -Ultima Markets, ein führender Anbieter von CFD-Handelsdienstleistungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass er sich dem Global Compact der Vereinten Nationen angeschlossen hat und damit der erste CFD-Broker ist, der sich an dieser Initiative beteiligt.UN Global Compact ist die weltweit größte Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Strategien und Tätigkeiten an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auszurichten. Ultima Markets fühlt sich geehrt, an der Compact-Initiative teilzunehmen.Mit dieser Initiative unterstreicht der Broker sein Engagement für Nachhaltigkeit, indem er seine Geschäftspraktiken an den zehn Prinzipien des UN Global Compact ausrichtet. Dies soll die ökologische Verantwortung, die soziale Gerechtigkeit und eine starke Governance im gesamten Finanzdienstleistungssektor fördern.Eine globale AllianzDie Teilnahme am Global Compact ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement von Ultima Markets für den Aufbau einer inklusiveren und nachhaltigeren Weltwirtschaft. Als Teil eines Netzwerks von mehr als 25.000 Organisationen in 167 Ländern wird das Unternehmen mit internationalen Führungspersönlichkeiten zusammenarbeiten, um den Klimawandel zu bekämpfen, Gleichberechtigung zu fördern und wirtschaftlichen Wohlstand zu unterstützen.Jean Philippe, Vorstandsberater für Corporate Governance und Nachhaltigkeit bei Ultima Markets, sagt: "Durch unseren Beitritt zur Compact-Initiative fördern wir ethische Finanzdienstleistungen und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Nachhaltigkeit ist in unserem Kernauftrag verankert.""Als wichtiger Akteur in der Finanz- und Technologiebranche konzentrieren wir uns darauf, unsere Tätigkeiten und Geschäftspraktiken mit den globalen Zielen in Einklang zu bringen."Ausrichtung auf die globalen ZieleDas Fintech-Unternehmen will die finanzielle Allgemeinbildung und das Lernen fördern, um Mitarbeiter und Gemeinschaften zu stärken und eine Bildungskultur zu fördern. Dies unterstützt das Ziel für nachhaltige Entwicklung SDG 4: Hochwertige Bildung. Sein Fokus auf SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur spiegelt sein Engagement wider, innovative Technologien zu nutzen, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessern.Die Multi-Asset-Trading-Plattform verpflichtet sich, umweltfreundliche Büropraktiken einzuführen, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Dies fördert SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz. Das Unternehmen wird weiterhin den Global Compact und andere globale Partner unterstützen, um das SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele zu erreichen.Ultima Markets ist bestrebt, seinen Kunden durch Bildung, Innovation, Klimaschutz und globale Kooperationen einen langfristigen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig einen Beitrag zur breiteren Nachhaltigkeitsbewegung zu leisten.Informationen zu Ultima MarketsUltima Markets ist ein lizenzierter Broker, der Zugang zu über 250 Finanzinstrumenten bietet. Mit einem Team von über 2.000 Fachleuten in 15 Niederlassungen weltweit betreuen wir Kunden in über 172 Ländern. Besuchen Sie uns auf Facebook, X, Instagram, LinkedIn und YouTube.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2576590/Ultima_Markets.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2509939/Ultima_Markets_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-schreibt-geschichte-als-erster-cfd-broker-der-dem-global-compact-der-vereinten-nationen-beitritt-302336844.htmlPressekontakt:Sage@ultimamarkets.comOriginal-Content von: Ultima Markets Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177602/5935339