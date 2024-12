München (ots) -Die Hanns-Seidel-Stiftung ruft zum vierten Mal zum Schreibwettbewerb DIE FEDER auf: "Mut" - ein spannendes Thema mit vielen Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten, das mit vielen Assoziationen und Emotionen verknüpft ist, und zu dem jeder etwas beitragen kann - als Erzählung von persönlich Erlebtem, Empfundenem, als Betrachtung mit gesellschaftlicher Perspektive oder Erwartung an die Zukunft.Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, erklärt: "Lese- und Schreibkompetenz sind auch im digitalen Zeitalter enorm wichtig. Studien hierzu zeigen einen großen Handlungsbedarf gerade bei Schülerinnen und Schülern. Die Hanns-Seidel-Stiftung will mit diesem Wettbewerb anregen, sich mit Sprache aktiv und kreativ zu beschäftigen und als wertschätzendes Ergebnis ein kurzes literarisches Werk auszeichnen."Die Beiträge können in allen Textgattungen, von Erlebnisberichten bis hin zu Gedichten, verfasst sein, dürfen bislang unveröffentlicht und maximal 20.000 Zeichen lang sein. Die Bewertung der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt getrennt nach Alter der Autoren (6-12, 13-18 und 19-99 Jahre), die Texte sollen entweder an die Zielgruppe Kinder (6-12 Jahre) oder Jugendliche (13-18 Jahre) gerichtet werden.Der Jury gehören Vertreter von Kinder- und Jugendbuchverlagen, Schriftsteller, Lehrkräfte und Vertreter der Hanns-Seidel-Stiftung an. Der Schreibwettbewerb steht auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Ilse Aigner, MdL, Präsidentin des Bayerischen Landtages.Die prämierten Beiträge werden in einem Sammelband veröffentlicht. Es gibt als Gewinn ein Preisgeld von 50 Euro sowie ein Seminar zum Thema "Kreatives Schreiben". Die Preisverleihung wird im Juli 2025 in München stattfinden.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; Einsendeschluss ist der 31. März 2025. Nähere Infos zum Wettbewerb sowie das Teilnahmeformular sind unter www.hss.de/die-feder abrufbar.Pressekontakt:Hubertus KlingsböglPressesprecherpresse@hss.deT. 089 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/5935364