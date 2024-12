DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

PBoC lässt Leitzinsen für Kredite in China unverändert

Chinas Notenbank lässt die Leitzinsen für Kredite im Land unverändert. Der Leitzins für einjährige Kredite bleibt bei 3,1 Prozent, der Satz für fünfjährige Kredite bei 3,6 Prozent, wie die People's Bank of China (PBoC) am Freitag mitteilte. Die Notenbanker hatten zuletzt im Oktober die Geldpolitik gelockert, um die nachlassende Inlandsnachfrage anzukurbeln.

Verbraucherpreise in Japan steigen im November schneller

Die japanische Verbraucherinflation hat sich im November wegen der nachlassenden Auswirkungen der staatlichen Energiesubventionen und der höheren Lebensmittelpreise beschleunigt. Die Gesamtverbraucherpreise stiegen im November um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 2,3 Prozent im Oktober, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Der Kernindex, ohne die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie, stieg um 2,4 Prozent nach einem Plus von 2,3 Prozent im Vormonat.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im November kräftig

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 5,5 Prozent und lagen um 1,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Ifo-Institut: Stimmung der Einzelhändler etwas schlechter

Das Ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel ist im Dezember leicht gesunken. Das geht aus den aktuellen Ifo-Umfragen hervor, wie das Institut mitteilte. Der Indikator ging demnach im laufenden Weihnachtsgeschäft auf minus 23,0 Punkte zurück, nach saisonbereinigt korrigierten minus 22,2 Punkten im November. Die Einzelhändler beurteilten ihre aktuelle Lage etwas schlechter als im November. Auch die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate seien etwas zurückgegangen. "Für den Einzelhandel war das Jahr 2024 sehr herausfordernd. 2025 bleibt das gesamtwirtschaftliche Umfeld voraussichtlich schwierig, auch wenn viele Einzelhändler auf eine bessere Konsumstimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher hoffen", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

Deutsche Erzeugerpreise erstmals seit 2023 über Vorjahresniveau

Die deutschen Erzeugerpreise sind im November kräftiger als erwartet gestiegen und lagen erstmals seit Juni 2023 wieder über dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und gegenüber November 2023 um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von plus 0,3 und minus 0,3 Prozent prognostiziert.

Deutsche Steuereinnahmen steigen im November erneut kräftig

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November um 9,0 Prozent gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat deutlich zugelegt hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Zum merklichen Anstieg trug laut dem Ministerium ein Sondereffekt bei den Steuern vom Umsatz bei. Aufkommenszuwächse hätten auch alle weiteren Gemeinschaftssteuern mit Ausnahme der Körperschaftsteuer verzeichnet. "Bei Letzterer zeigen sich deutlich die Auswirkungen der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Stagnation", schrieb das Finanzministerium.

Mexikos Zentralbank senkt Leitzins zum vierten Mal in Folge

Die mexikanische Zentralbank hat am Donnerstag zum vierten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt. Es sei mit weiteren Senkungen zu rechnen, erklärte die Notenbank, möglich seien dabei auch umfangreichere Zinsschritte. In ihrer letzten planmäßigen geldpolitischen Sitzung des Jahres stimmten die fünf Vorstandsmitglieder der Zentralbank einstimmig dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen Viertelprozentpunkt auf 10 Prozent zu senken. Die Senkung entsprach den Markterwartungen.

GROßBRITANNIEN

Einzelhandelsumsatz Nov +0,2% gg Vm; +0,5% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Nov PROG: -0,3% gg Vm; +1,5% gg Vj

Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Nov +0,3% gg Vm; +0,1% gg Vj

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov +11,2 Mrd GBP (Vj: +14,7 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov PROGNOSE: +13,8 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Nov +13,0 Mrd GBP (Vj: +11,7 Mrd GBP)

MALAYSIA

Verbraucherpreise Nov +1,8% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Nov -0,1% gg Vormonat

SCHWEDEN

Nov Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vormonat

Nov Einzelhandelsumsatz +1,6% gg Vorjahr

Nov Erzeugerpreise +3,1% gg Vormonat

Nov Erzeugerpreise +0,3% gg Vorjahr

