Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat drei Aktien nachgekauft, die in diesem Jahr zum Teil neue Rekordtiefs erreicht haben.Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen Aktien von Occidental Petroleum, Sirius XM und VeriSign gekauft, wie aus den am späten Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Formularen 4 hervorgeht. Berkshires größter Kauf war demnach Occidental Petroleum (Oxy) im Wert von etwa 405 Millionen US-Dollar. Durch den Kauf von rund 8,9 Millionen Aktien erhöhte sich der Anteil von Berkshire an dem großen Energieunternehmen auf 264,2 Millionen Aktien, was einem Anteil von etwa 28,1 Prozent entspricht. Occidental-Aktien haben am …