Sonoro Gold meldet erfolgreiche Privat-platzierung

Anzeige / Werbung Sonoro Gold Corp. hat mit einer Privatplatzierung 500.000 CAD eingenommen, um die Entwicklung des Cerro-Caliche-Goldprojekts voranzutreiben. Das Unternehmen betonte, dass diese Mittel entscheidend seien, um das Vorzeigeprojekt in Sonora weiterzuentwickeln, das als eines der vielversprechendsten Goldvorhaben der Region gilt. Sonoro Gold Corp. hat mit einer Privatplatzierung 500.000 CAD eingenommen, um die Entwicklung des Cerro-Caliche-Goldprojekts voranzutreiben. Das Unternehmen betonte, dass diese Mittel entscheidend seien, um das Vorzeigeprojekt in Sonora weiterzuentwickeln, das als eines der vielversprechendsten Goldvorhaben der Region gilt. Details zur Finanzierung Im Rahmen der Platzierung wurden insgesamt 5.555.556 Einheiten zu einem Preis von 0,09 CAD je Einheit ausgegeben. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie sowie einen Optionsschein, der innerhalb von zwei Jahren zum Erwerb einer weiteren Aktie für 0,14 CAD berechtigt. Vermittlungsgebühren in Höhe von 6.160 CAD sowie 68.446 Vermittler-Optionsscheine mit identischen Konditionen wurden zusätzlich vergeben. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist bis zum 26. Januar 2025. Cerro-Caliche: Fortschritte und Potenzial Das Cerro-Caliche-Projekt umfasst 1.400 Hektar mit über 25 bekannten Goldzonen in Oberflächennähe. Laut einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) von 2023 könnte das Projekt bei einem Goldpreis von 1.800 USD pro Unze einen Nettobarwert von 47,7 Mio. USD und eine interne Rendite von 45 % erreichen. Bislang wurden rund 30 % der identifizierten Zonen erkundet, was großes Ausbaupotenzial signalisiert. Geplante Mittelverwendung Die eingeworbenen Gelder sollen vor allem für zusätzliche Bohrprogramme eingesetzt werden, um die Ressourcenbasis zu erweitern und die Entwicklung von der Explorations- zur Produktionsphase zu beschleunigen. Darüber hinaus sollen die Mittel auch zur Deckung allgemeiner Betriebskosten verwendet werden. Zukünftige Perspektiven Red Cloud Securities prognostiziert, dass das Cerro-Caliche-Projekt bei einem Goldpreis von 2.000 USD pro Unze einen Nettobarwert von 77 Mio. USD und eine Rendite von 63 % erreichen könnte. Sollte der Goldpreis weiter auf 2.600 USD steigen, könnte der Nettobarwert auf 155,7 Mio. USD anwachsen.



Don Durrett sieht das Potenzial für eine jährliche Produktion von 50.000 Unzen Gold durch zusätzliche Explorationsmaßnahmen. Er schätzt, dass die All-in-Kosten bei etwa 1.800 USD pro Unze liegen könnten und das Projekt bei einem Goldpreis von 2.300 USD pro Unze einen Nettobarwert von bis zu 120 Mio. USD generieren könnte.



Zusammenfassend sehen Analysten in Cerro Caliche eine gigantische Chance, die bei steigenden Goldpreisen und erfolgreicher Umsetzung eine signifikante Wertsteigerung generieren könnte.

Sichere dir deinen Platz - kostenlos und begrenzt! Klicke hier zum Anmelden Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83571A1021

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )