Helm.ai, ein führender Anbieter fortschrittlicher KI-Software für High-End-ADAS, autonomes Fahren und Robotikautomatisierung, stellte heute GenSim-2 vor, sein generatives KI-Modell der nächsten Generation zur Erstellung und Änderung von Videodaten für autonomes Fahren. Mit GenSim-2 werden hochmoderne, KI-basierte Videobearbeitungsfunktionen eingeführt, einschließlich dynamischer Wetter- und Beleuchtungsanpassungen, Änderungen des Erscheinungsbilds von Objekten und konsistenter Unterstützung mehrerer Kameras. Diese Fortschritte bieten Automobilherstellern eine skalierbare, kostengünstige Lösung zur Anreicherung von Datensätzen und zur Bewältigung der langen Reihe von Sonderfällen bei der Entwicklung und Validierung des autonomen Fahrens.

GenSim-2 wurde mithilfe der proprietären Deep Teaching-Methodik von Helm.ai und modernsten generativen tiefen neuronalen Netzen trainiert und erweitert die Fähigkeiten seines Vorgängers GenSim-1. Das neue Modell ermöglicht es Automobilherstellern, vielfältige, äußerst realistische Videodaten zu generieren, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, und erleichtert so die Entwicklung robuster autonomer Fahrsysteme.

Mit GenSim-2 können Entwicklungsteams Wetter- und Lichtverhältnisse wie Regen, Nebel, Schnee, Blendung und Tageszeit (Tag, Nacht) in Videodaten nahtlos ändern. Das Modell unterstützt sowohl Augmented-Reality-Modifikationen realer Videoaufnahmen als auch die Erstellung vollständig KI-generierter Videoszenen. Darüber hinaus ermöglicht es die individuelle Anpassung und Feinjustierung des Erscheinungsbilds von Objekten, darunter Straßenoberflächen (z. B. gepflastert, rissig oder nass), Fahrzeuge (Typ und Farbe), Fußgänger, Gebäude, Vegetation und weitere Straßenobjekte wie Leitplanken. Diese Transformationen können konsistent auf mehrere Kameraperspektiven angewendet werden und sorgen so für Realismus und Konsistenz im gesamten Datensatz.

GenSim-2 geht auf kritische Herausforderungen der Branche ein, indem es eine effiziente Alternative zu ressourcenintensiven herkömmlichen Datenerfassungsmethoden bietet. Seine Fähigkeit, realistische Videodaten für spezifische Szenarien zu generieren und zu modifizieren, unterstützt eine breite Palette von Anwendungen im autonomen Fahren, von der Entwicklung und Validierung der Software für diverse geographische Fallstudien bis hin zur Lösung seltener und herausfordernder Sonderfälle.

"Die Möglichkeit, Videodaten auf diesem Niveau an Kontrolle und Realismus zu manipulieren, stellt einen großen Fortschritt in der generativen KI-basierten Simulationstechnologie dar", sagte Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. "GenSim-2 stattet Automobilhersteller mit beispiellosen Werkzeugen zur Generierung hochpräziser, gekennzeichneter Daten für Training und Validierung aus und überbrückt die Lücke zwischen Simulation und realen Bedingungen, um Entwicklungszeiten zu beschleunigen und Kosten zu senken. Diese neuen Technologiefunktionen veranschaulichen unser Engagement für Innovationen in der KI-basierten Simulation für die Entwicklung des autonomen Fahrens."

Über Helm.ai

Helm.ai entwickelt KI-Software der nächsten Generation für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren und Roboterautomatisierung. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, erfindet die Entwicklung von KI-Software neu, um skalierbares autonomes Fahren Wirklichkeit werden zu lassen. Helm.ai bietet Full-Stack-Echtzeit-KI-Lösungen, darunter tiefe neuronale Netze für das Fahren auf Autobahnen und in der Stadt, durchgängige autonome Systeme sowie Entwicklungs- und Validierungstools, die auf Deep Teaching und generativer KI basieren. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Automobilherstellern an produktionsbezogenen Projekten zusammen. Weitere Informationen zu Helm.ai, einschließlich Produkten, SDK und Karrierechancen, finden Sie unter https://helm.ai oder folgen Sie Helm.ai auf LinkedIn.

