Shutdown oder Last-Minute-Einigung? Die USA steuern erneut auf eine Haushaltssperre zu. Welche Risiken birgt ein erneuter Shutdown für die Märkte? Die Hintergründe. In den USA droht erneut ein Stillstand der Bundesverwaltung durch eine Ausgabensperre auf Bundesebene. Ein neuer Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt scheiterte im US-Repräsentantenhaus. Ob sich Republikaner und Demokraten bis zum Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht (Ortszeit an der US-Ostküste) noch einigen können, ist unklar. Inmitten der angespannten Haushaltsdebatte fordert der designierte US-Präsident Donald Trump nun die Aufhebung der Schuldenobergrenze - ein Schritt, der die politischen Spannungen weiter …