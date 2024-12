Losheim am See (ots) -Kompetenz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind für Autobesitzer die beiden mit Abstand wichtigsten Kriterien bei der Wahl einer Kfz-Werkstatt: Ganz oben steht mit 99 % die Kompetenz, mit sehr geringem Abstand (98 %) folgt als Priorität ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwei weitere Bedingungen folgen an dritter und vierter Stelle mit wenig Abstand zu dieser "Spitzengruppe": Dies sind die Freundlichkeit im Umgang (95 %) und die moderne Ausstattung des Betriebs (94 %).Mit deutlicherem Abstand folgen die Verfügbarkeit kurzfristiger Termine (90 %), der Preisvergleich der Anbieter im Sinne von Kostenersparnis (86 %) und die Sauberkeit der Werkstatt (72 %) als Auswahlkriterien.Viele weitere Aspekte sind bei der Entscheidung für eine Kfz-Werkstatt für die meisten beim Trend-Tacho befragten Personen nur von geringer bis sehr geringer Bedeutung. Einen angenehmen Wartebereich mit Getränkeangebot sowie einheitliche (im Sinne eines Markenauftritts) und saubere Kleidung geben nur jeweils 36 % an. Noch weniger Bedeutung wird der modernen Optik des Ambientes (27 %) und der Verfügbarkeit von Kunden-WLAN (17 %) beigemessen. Schlusslicht in der Liste der zur Wahl stehenden Kriterien ist die ansprechende Werbung einer Kfz-Werkstatt. Sie spielt bei der Auswahl nur für 14 % der Befragten überhaupt eine Rolle."Die Wartung des Autos in regelmäßigen Abständen bewahrt die Besitzer vor dem Verlust von Garantieansprüchen. Sie ist aber auch wichtig für die Sicherheit. Das gilt besonders für Reparaturarbeiten, sofern sie nicht rein optischer Natur sind", erklärt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler und betont: "Die Kompetenz der Kfz-Werkstatt ist den Autobesitzern offenbar besonders wichtig. Der aktuelle KÜS Trend-Tacho belegt dies eindeutig. Er zeugt vom Verantwortungsbewusstsein der Autobesitzer für alle Verkehrsteilnehmer."Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im November 2024 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/5935423