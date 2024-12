EQS Newswire / 20.12.2024 / 10:45 CET/CEST

PHU QUOC, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 20. Dezember 2024 - Phu Quoc festigt seinen globalen Ruf als neues Paradies für Luxusresorts mit der bevorstehenden Ankunft renommierter Hotelmarken wie Rixos, Ritz-Carlton Reserve und The Luxury Collection.



Der Dezember ist ein wichtiger Monat für Phu Quoc und Vietnam, denn es werden gleich zwei Ereignisse als "historische Meilensteine" für den Luxus-Resort-Tourismus des Landes gefeiert.



Die Sun Group hat den ersten Spatenstich für den Aspira Tower auf der Insel Hon Thom vollzogen.

Am 5. Dezember unterzeichnete die Sun Group eine Vereinbarung mit Accor & Ennismore, um die renommierte Marke Rixos auf der Insel Hon Thom, Phu Quoc, zu etablieren. Nach seiner Eröffnung wird das Rixos Phu Quoc das erste All-inclusive-Luxusresort in Südostasien sein.



Hier können die Gäste ein exklusives Spektrum an personalisierten Leistungen, Annehmlichkeiten, Unterhaltung und Entspannung auf höchstem Niveau genießen. Gegen einen einmaligen Pauschalpreis können die Gäste das Sun Paradise Land in Phu Quoc auf eigene Faust erkunden, Sunset Town besuchen, mit der längsten Dreiseilbahn der Welt fahren und Kultur der Weltklasse erleben.



Am 10. Dezember hat die Sun Group offiziell den ersten Spatenstich für den Aspira Tower vollzogen. Das Projekt ist mit einer Gesamtinvestition von 512 Millionen US-Dollar (13 Billionen VND) verbunden. Auf dem Fundament des Wolkenkratzers mit seiner wellenförmigen Architektur werden multifunktionale Bereiche entstehen, darunter ein Gaming Center mit separatem Eingang, Restaurants im Freien, Infinity-Pools und Whirlpools.



Der Turm soll 2027 eröffnet werden und wird ein Hotel der Marke The Luxury Collection by Marriott International sowie den Sun Iconic Hub mit Luxuseinrichtungen umfassen.



Das von Experten als "beispielloses Design" gepriesene Bauwerk soll der "zweite segelförmige Turm der Welt" werden und ähnlich wie der mittlerweile legendäre Burj Al Arab in Dubai (VAE) jährlich Millionen Besucher nach Vietnam locken.



Neben dem Rixos Phu Quoc und The Luxury Collection steht der weltweiten Elite auch das Ritz-Carlton Reserve Resort offen, das vom renommierten Architekten Bill Bensley auf der Insel Hon Thom entworfen wurde. Ende 2023 unterzeichnete die Sun Group mit Marriott International einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Erschließung und dem Management dieses Projekts.



Kultur der Weltklasse und ein Feuerwerk an 365 Tagen im Jahr in Sun Paradise Land in Phu Quoc.



Potenzial für eine "herausragende Drehscheibe in Asien"

Schon vor der Ankunft neuer Luxusmarken hatte sich Phu Quoc mit seinen sehenswerten Resorts, die häufig international ausgezeichnet werden, einen Namen im globalen Tourismus gemacht. Dazu gehören das Meisterwerk JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, das einem Campus nachempfunden wurde, und La Festa Phu Quoc, das erste Hotel der Curio Collection von Hilton in Südostasien, von dessen Balkonen aus man das ganze Jahr über das täglich stattfindende Feuerwerk bewundern kann.



Das Sun Paradise Land in Phu Quoc wurde in den letzten zwei Jahren kontinuierlich um neue Annehmlichkeiten erweitert und hat sich damit zu einer echten "Trumpfkarte" entwickelt, mit der die Aufmerksamkeit globaler Hotelgiganten gewonnen werden konnte.



In diesem Jahr konnte Phu Quoc rund 6 Millionen Besucher begrüßen, darunter fast 1 Million internationale Gäste. Damit wurden 92 % des Jahresplans übertroffen und eine Steigerung von 70 % gegenüber dem Vorjahr erzielt.



Es wird erwartet, dass der Zustrom hochkarätiger Hotelmarken auch die Direktflugverbindungen nach Phu Quoc fördern wird. Rixos, eine aus der Türkei stammende und im Nahen Osten florierende Marke, soll Pearl Island dabei helfen, neue Routen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar oder Oman - einem der verkehrsreichsten Transitknotenpunkte - zu etablieren. Marken wie The Luxury Collection und Ritz Carlton Reserve werden Superreiche, Geschäftsmogule und Milliardäre anziehen.



Mehmet Kin, Vizepräsident der Crystal Bay Group, erklärt: "Thailand war mit Phuket und Pattaya früher ein sehr beliebtes Reiseziel, aber meiner Meinung nach ist Phu Quoc die bessere Wahl. Die Infrastruktur ist ausgebaut, die Einrichtungen sind neu, die Dienstleistungen sind besser und die Menschen lächeln immer. Das ist sehr wichtig."



Nach Ansicht vieler führender globaler Reiseveranstalter kann Phu Quoc mit dem derzeitigen Potenzial der Insel mit Weltklasse-Tourismuszielen wie Hawaii oder den Malediven mithalten.



"Wenn die Infrastruktur mit Straßen und Touristenattraktionen vollständig erschlossen ist, wird sich das Gebiet zum 'Hawaii des Ostens' entwickeln", fügt Hong Jung Min, CEO von Hanatour Vietnam, hinzu.



