Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die US-Notenbanksitzung am gestrigen Mittwoch hat der Krypto-Rally zugesetzt - zumindest für den Moment, so die Deutsche Börse AG.Fed-Chef Powell habe angesichts gestiegener Inflationserwartungen weniger Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Außerdem habe er seine krypto-kritische Haltung bekräftigt und betont, dass die Zentralbank selbst keine Bitcoin halten dürfe und auch keine Gesetzesänderung fordere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...