München (ots) -Große Freude über angesehene internationale AuszeichnungRSD Travel, die englische Tochtergesellschaft von RSD zählt zu den drei besten Studienreise-Veranstaltern in Großbritannien. So lautet das Ergebnis einer viel beachteten Prämierung der British Travel Awards (BTA) für das Jahr 2024.Die renommierten BTA-Reise-Auszeichnungen sind Ergebnis der größten Verbraucher-Befragung in Großbritannien. Mehr als 409.000 Urlauber gaben dabei rund 1,2 Millionen Stimmen ab, und zwar für zahlreiche, sehr differenzierte Reise-Kategorien. Diese sind jedes Jahr gegliedert nach geografischen Regionen und vor allem: nach den unterschiedlichen Reisearten.Das Bewertungs-Repertoire reicht dabei von "Familienurlauben", "Singlereisen" oder "All Inclusive" bis zu "Wildlife" oder "Art & Culture", also den kulturell geprägten Studienreisen. Genau hier ließ RSD aus München - zusammen mit zwei anderen Anbietern - im großen britischen Reisemarkt alle anderen Mitbewerber hinter sich.Für RSD als einem der führenden Studienreiseveranstalter Europas ist diese Anerkennung auch deshalb von Bedeutung, weil enorm viele Reisende dafür Ihr Votum abgegeben haben. RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits: "Die Arbeit meines engagierten Teams, der weltweite Einsatz unserer erfahrenen Reiseleiter, unser unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, all das haben die Menschen damit wunderbar gewürdigt. Wir freuen uns sehr!"Pressekontakt:Tel: 0049 89 211 290 11Email: info@rsd-reisen.deOriginal-Content von: RSD Reise Service Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138783/5935541