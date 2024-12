EQS-Ad-hoc: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie

Immovaria Real Estate AG: Veränderung des Vorstands



20.12.2024 / 11:00 CET/CEST

Corporate N e ws Veränderungen des Vorstands Per Neumann scheidet zum 31. Dezember 2024 als Vorstandsmitglied aus

Marcel Holz wird sein Nachfolger als neues Vorstandsmitglied Nürnberg, 20.12.2024: Der bisherige Vorstand der Immovaria Real Estate AG, Herr Per Neumann, hat mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 sein Mandat als Vorstand der Gesellschaft niedergelegt. Wir danken Herrn Neumann für seine Tätigkeit für die Immovaria Real Estate AG und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg im Privaten wie im Berufsleben. Als sein Nachfolger ist Herr Marcel Holz bestellt worden. Die Einarbeitung bzw. Übergabe findet derzeit statt. Herr Holz bringt u.a. langjährige Erfahrungen als kaufmännischer Leiter bei renommierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit. Ü ber d i e Im m o v a ri a Re a l E s t a t e AG Die Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kauf und Entwicklung sowie den Weiterverkauf von überwiegend lastenfreien Immobilien mit Optimierungspotenzial. Es werden hierbei Investitionsvolumen zwischen 3 Mio. EUR und 10 Mio. EUR angestrebt, da dieses Marktsegment für institutionelle Investoren typischerweise zu klein und für private Kapitalanleger zu groß ist. Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt.

We i t e r e I n f o r m a ti on e n u n t e r : Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg http://www.ire.ag Mail: ir@ire.ag Tel. +49-911-933865-30 Fax. +49-911-933865-24 Immovaria Real Estate AG ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börse: m:access München Amtsgericht Nürnberg HRB 33469



