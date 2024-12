Aktuell kursiert ein Angebot, mit dem Kunden angeblich 5,25 Prozent Zinsen via Check24 erhalten sollen. Doch der Schein trügt. Darum sollten sich Sparer jetzt dringend vor dieser Offerte in Acht nehmen. Aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit könnten Sie eine SMS erhalten haben, die vermeintlich von dem Vergleichsportal Check24 kam. Darin wurden Empfänger aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um sich ein Angebot mit 5,25 Prozent Zinsen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...