DJ Bundesrat billigt Abbau kalter Progression und mehr Kindergeld

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Der Bundesrat hat dem Ausgleich der kalten Steuerprogression und einer Erhöhung des Kindergeldes zugestimmt, die der Bundestag zuvor beschlossen hatte. Mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz solle der Grundfreibetrag 2025 um 312 Euro auf 12.096 Euro steigen, sagte Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD), der in der Länderkammer für den Beschluss warb. "Darüber hinaus werden die übrigen Tarifeckwerte des Einkommenssteuertarifs entsprechend nach rechts verschoben." Außerdem wird das Kindergeld zum 1. Januar 2025 um 5 Euro auf 255 Euro pro Monat und ab dem 1. Januar 2026 um weitere 4 Euro auf 259 Euro pro Monat angehoben. "In der Finanzpolitik haben wir heute die Chance, gemeinsam noch diese wichtige Weiche für die Bürgerinnen und Bürger zu stellen", so Kukies.

December 20, 2024 04:48 ET (09:48 GMT)

