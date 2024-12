Hamburg (ots) -Das neue Jahr steht vor der Tür - und mit ihm die alljährliche Frage: Was landet auf der Liste der guten Vorsätze? Wer 2025 mit einem echten Beitrag in puncto Nachhaltigkeit durchstarten möchte, hat nun die perfekte Gelegenheit. Die HCT Gruppe, bestehend aus den Unternehmen HCT Busvermietung, HCT Bus- und Eventlogistik und HCT Reisen GmbH, zeigt, wie der Umstieg vom Auto auf den Bus nicht nur für die Umwelt ein Gewinn ist, sondern auch für den eigenen Geldbeutel, fallen doch die hohen Benzinkosten weg. Und auch im Vergleich mit den Transportmitteln Flugzeug und Bahn geht der Bus als Sieger aus dem Rennen hervor. Während Flugreisen einen erheblichen Ausstoß an Emissionen verursachen, gilt der Bus als umweltfreundlichere Alternative, da er weniger CO2 pro Personenkilometer produziert. Gegenüber der Bahn wiederum bietet der Bus den Vorteil der Flexibilität. Ohne Abhängigkeit von Zugausfällen oder Verspätungen können Busreisende meist pünktlich und ohne lange Wartezeiten an ihr Ziel gelangen - eine praktische Option, die auch zur Reduktion des Stressfaktors beiträgt.Grüne Mobilität mit System - die HCT Gruppe macht's vorGemeinsam mit Maxim Denisow, Geschäftsführer von HCT Bus- und Eventlogistik, sowie Torsten Tietz, Geschäftsführer der HCT Reisen GmbH haben sich die Verantwortlichen der HCT Gruppe Nora Gonzalo und Saranya Lesch hohe Ziele in Bezug auf das Thema Umweltschutz gesetzt, denn sie wissen: Grüne Mobilität ist mehr als nur ein Trend - sie ist ein wichtiger Schritt in eine klimafreundlichere Zukunft."Wir sind stolz darauf, schon jetzt unseren Teil zur Schonung der Umwelt beizutragen", erklärt Nora Gonzalo. "Unsere Busse sind mit modernster umweltfreundlicher Technologie ausgestattet, die den CO2-Ausstoß verringert und gleichzeitig die Luftqualität verbessert. Und wir stocken unsere umweltfreundliche Flotte momentan mit hochmodernen Doppeldecker- und Reisebussen sogar noch auf."Damit nicht genug: Die Visionärinnen Gonzalo und Lesch wollen 2025 ihr Angebot um elektrisch betriebene Busse erweitern, um damit die Ökobilanz der Unternehmensgruppe noch zu verbessern.Mehr als nur UmweltschutzNeben dem ökologischen Vorteil bietet der Umstieg vom eigenen Auto auf den Bus für Kunden noch zahlreiche weitere Pluspunkte. Wer mit den Bussen der HCT Gruppe unterwegs ist, spart nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Stress: Kein Stau, keine Parkplatzsuche, keine teuren Benzinkosten - und das alles bei höchstem Komfort."Unsere Busse sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch bequem und zuverlässig", so Saranya Lesch. "Unsere Kunden müssen sich keinerlei Gedanken um den Fahrtweg machen - diesen Part übernehmen wir."Neues Jahr, neues Ich - aber nachhaltig2025 kann für jeden der Startschuss in ein nachhaltigeres Leben sein. Und was könnte ein besserer Vorsatz sein, als den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern? Wer auf den Bus setzt, tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern trägt auch aktiv zur Veränderung bei - für eine bessere und grünere Zukunft.Die Busse der HCT Gruppe: Ihre umweltbewusste Wahl für das neue JahrOb für die nächste Geschäftsreise, den privaten Ausflug oder den geplanten Winterurlaub - mit den Bussen der HCT Gruppe fahren Sie nicht nur sicher und komfortabel, sondern auch umweltfreundlich ins neue Jahr, und Sie werden dabei feststellen: Das Umsetzen von Neujahrsvorsätzen kann ganz einfach sein, denn wer auf den Bus umsteigt, leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.Pressekontakt:HCT Busvermietung GmbHAm Kaiserkai 69, 20457 Hamburgmarketing@hct-busvermietung.dewww.hct-busvermietung.deOriginal-Content von: HCT Busvermietung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177306/5935575