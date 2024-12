Krypto News: Kryptobörse Kraken startet eigene Layer-2-Blockchain Ink - was steckt dahinter?

Mit über 6 Millionen Nutzern gehört die Kryptobörse Kraken zu den wichtigsten Handelsplattformen der Krypto-Welt, denn hier lassen sich Hunderte verschiedene Coins kaufen und verkaufen. Doch das Angebot des US-amerikanischen Unternehmens bietet darüber hinaus viele weitere praktische Funktionen und Features - zu denen jetzt eine eigene Layer-2-Blockchain gehört.

Überraschend ist: Die neue Layer-2-Lösung kommt wesentlich früher als geplant und startet bereits mit vielen Web3-Angeboten. Wir verraten in unserem Artikel, warum die Kryptobörse jetzt auf eine eigene Blockchain setzt, welche Vorteile Kunden sich hiervon erwarten dürfen und was genau zum Start geboten wird.

Launch vorgezogen - warum startet Ink bereits im Dezember?

Die Ink-Blockchain ist live - kann also mittlerweile von allen interessierten Nutzern eingesetzt werden. Zum Start sind auch die ersten dezentralen Anwendungen (dApps) bereits integriert, sodass Ink-Nutzer auf aktuell 38 Applikationen zurückgreifen können, wie ein Blick auf das Ink-Dashboard verrät. Die Einsatzgebiete decken dabei Bereiche wie dezentrale Finanzen (DeFi), Web3-Domain-Namen, Cross-Chain-Funktionen, Yield- und Staking-Angebote bis hin zu klassischen Daten-Tools ab. Gleichzeitig scheint das Interesse der Web3-Entwickler an der neuen Blockchain groß zu sein, denn immer mehr bereits vorhandene Software-Angebote werden auch für die Ink-Chain optimiert.

Allerdings wurde der Release der Ink-Blockchain erst im vergangenen Oktober angekündigt - mit einem geplanten Launch im kommenden Jahr 2025. Deshalb stellen sich viele Kraken-Nutzer natürlich die Frage, was der Grund für den vorgezogenen Start der Layer-2-Lösung ist.

(Quelle: X-Account @Optimism)

Die Antwort: Die Kryptobörse Kraken hat in den letzten Wochen eine stark erhöhte Nachfrage verzeichnen können - denn durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten konnte ein starker Hype am Krypto-Markt viele neue Investoren anlocken. Allerdings sei die Ink-Blockchain vor dem Start ausgiebig getestet worden: Laut eigenen Angaben soll Ink bereits 8,17 Millionen Transaktionen durchgeführt haben, 1,22 Millionen Wallet-Adressen besitzen und 90.600 Krypto-Token lanciert haben.

Kraken ist allerdings nicht die erste Kryptobörse, die eine eigene Blockchain auf den Markt bringt: Binance hat bereits mit der Binance Smart Chain eine eigene Lösung herausgebracht und auch Coinbase konnte mit Base ein eigenes Angebot etablieren. Beide Blockchain-Varianten gelten als extrem erfolgreich. Dies zeigt sich auch daran, dass immer mehr Wallet-Anbieter diese Blockchain-Varianten unterstützen. Gerade beliebte Krypto-Wallets wie Trust Wallet, MetaMask oder Best Wallet könnten in der nahen Zukunft eine spezielle Unterstützung für die Ink-Blockchain herausbringen. Als Layer-2-Lösung baut Ink zwar auf Ethereum auf, setzt allerdings auf die Entwicklungswerkzeuge von Optimism.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.