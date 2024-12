Registrierte Krankenschwestern und -pfleger aus aller Welt können ihre Bewerbungen bis zum 10. Februar 2025 in ihrer bevorzugten Sprache über www.asterguardians.comeinreichen.

Aster DM Healthcare hat die vierte Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award angekündigt und ruft Krankenschwestern weltweit dazu auf, sich für den renommierten Preis in Höhe von 250.000 US-Dollar zu bewerben. Der Preis würdigt außergewöhnliche Beiträge zur Gesundheitsversorgung und feiert das Engagement und die Wirkung von Krankenschwestern in verschiedenen Tätigkeitsbereichen.

Aster Guardians Global Nursing Award worth USD $250,000 (Photo: AETOSWire)

Registrierte Krankenschwestern und -pfleger können ihre Bewerbungen über www.asterguardians.com einreichen und ihre Arbeit in den Bereichen Patientenversorgung, Führungsqualitäten in der Krankenpflege, Krankenpflegeausbildung, Sozial- oder Gemeindedienstleistungen oder Forschung, Innovation und Unternehmertum im Gesundheitswesen vorstellen. Die Bewerber können einen primären und bis zu zwei sekundäre Bereiche für ihren Beitrag auswählen, um ihre vielfältigen Bemühungen hervorzuheben.

Der Bewertungsprozess wird von einer unabhängigen Jury sorgfältig überwacht und von Ernst Young LLP (EY) unterstützt. Nach einer gründlichen Prüfung wählt die Grand Jury, die sich aus globalen Gesundheitsexperten zusammensetzt, die 10 besten Finalisten aus. Der Gewinner wird im Mai 2025 bekannt gegeben, zeitgleich mit dem Internationalen Tag der Pflege.

Dr. Azad Moopen, Chairman und Gründer von Aster DM Healthcare, kommentierte dies wie folgt: "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, die Stimmen von Krankenschwestern und -pflegern anzuerkennen und zu verstärken, die für die Weiterentwicklung der globalen Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung sind. Jede Ausgabe enthüllt außergewöhnliche Geschichten über Widerstandsfähigkeit, Innovation und Fürsorge, die uns dazu inspirieren, ihre bemerkenswerten Beiträge weiterhin zu würdigen."

Der erste Aster Guardians Global Nursing Award, der 2022 in Dubai verliehen wurde, ging an die Krankenschwester Anna Qabale Duba aus Kenia. Im Jahr 2023 gewann die Krankenschwester Margaret Helen Shepherd aus Großbritannien die zweite Ausgabe. Für die Ausgabe 2024, die in Indien stattfand, gingen über 78.000 Nominierungen aus 202 Ländern ein. Die Krankenschwester Maria Victoria Juan von den Philippinen wurde für ihre Arbeit als Leiterin des aeromedizinischen Evakuierungssystems der philippinischen Armee ausgezeichnet, mit dem sie die Überlebensraten durch eine schnelle Behandlung in Konfliktgebieten verbessert hat.

Über Aster DM Healthcare FZC in GCC

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in allen sechs Ländern des Golf-Kooperationsrats. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primärversorgung bis hin zu quaternären Dienstleistungen anzubieten, mit dem Versprechen: "Wir werden Sie gut behandeln".

