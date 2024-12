Weiterstadt (ots) -› Škoda erweitert das Angebot des Elroq um drei weitere Varianten› Elroq 60 startet ab 38.400 Euro und leistet 150 kW(1) (204 PS) (Škoda Elroq 60 150 kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,82 - 15,96 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Hinweis: vorläufige Werte)› Ebenfalls erhältlich: die dynamische Designlinie Elroq 60 Sportline (Škoda Elroq 60 Sportline 150 kW(1) (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,82 - 15,96 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Hinweis: vorläufige Werte) und Elroq 85 Sportline (Škoda Elroq 85 Sportline 210 kW(1) (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Hinweis: vorläufige Werte)› Elroq 60 Sportline beginnt ab 44.100 Euro, Elroq 85 Sportline steht ab 48.400 bereit› Sportliche Designversion begeistert mit schwarzen Karosserieakzenten, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Vega glanzgedreht und Design Selection SportlineŠkoda vergrößert das Modellangebot des Elroq um drei neue Varianten. Neu im Angebot ist der 150 kW (204 PS) starke Elroq 60 ab einem Einstiegspreis von 38.400 Euro. Zudem ergänzt ab sofort die dynamisch designte Sportline-Variante das Portfolio des elektrischen Kompakt-SUV. Sie steht ab 44.100 Euro als Elroq 60 Sportline und ab 48.400 Euro als Elroq 85 Sportline zur Wahl.Die Serienausstattung des ab 38.400 Euro bestellbaren Elroq 60 umfasst unter anderem Scheinwerfer in LED-Technologie, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Proteus, Klimaanlage Climatronic, Ambientebeleuchtung, Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera und Verkehrszeichenerkennung. Die elektrisch einstellbaren Vordersitze verfügen über einstellbare Lendenwirbelstützen. Spurwechselassistent, Spurhalteassistent und Proaktiver Insassenschutz sind ebenso ab Werk an Bord. In puncto Konnektivität verfügt der Elroq 60 über ein 13 Zoll großes Infotainmentdisplay, Bluetooth-Freisprechanlage sowie Sprachsteuerung inklusive Sprachassistentin Laura und ChatGPT-Einbindung. Smartphones lassen sich via SmartLink beziehungsweise Wireless SmartLink mit dem Elroq verbinden. Die Design Selection Loft schafft mit Sitzbezügen aus Kunstleder und dunkelblaugrauem RecyTitan-Gewebe sowie moosgrünen Kontrastnähten ein harmonisches Gesamtbild. Mit 63 kWh (59 kWh netto) ermöglicht die Batterie des Elroq 60 mehr als 400 Kilometer Reichweite nach WLTP2. Sein Elektromotor leistet bis zu 150 kW und stellt 310 Nm Drehmoment bereit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.Elroq Sportline: markante Karosserieakzente, 20-Zoll-Leichtmetallräder, Progressivlenkung und sportliches InterieurDer Elroq Sportline zeichnet sich durch einen nachgeschärften Auftritt und optimiertes Fahrverhalten aus. Er rollt auf 20 Zoll großen Leichtmetallrädern im Design Vega glanzgedreht mit schwarzem Metallic-Finish. Zahlreiche glänzend schwarze Karosseriedetails unterstreichen den markanten Sportline-Auftritt: Außenspiegelkappen, Fensterrahmen und Dachreling treten ebenso in Hochglanz-Schwarz an wie der Spoiler am vorderen Stoßfänger, der Dekoreinsatz der Heckschürze sowie die Schriftzüge auf Fronthaube und Heckklappe. Dort taucht auch das Sportline-Emblem auf. Hintere Seitenfenster und Heckscheibe sind dunkel getönt (Sunset).Škoda stattet den ab 44.100 Euro erhältlichen Elroq 60 Sportline mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und LED-Heckleuchten mit Kristallelementen aus. Ein Infotainmentbildschirm im 13-Zoll-Format inklusive Navigationssystem zählt ebenso zur serienmäßigen Sportline-Ausstattung wie Progressivlenkung, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie Fahrprofilauswahl. Zu den weiteren Highlights zählen der Adaptive Abstandsassistent (ACC) sowie Travel Assist. Letzterer umfasst mehrere Systeme, darunter den vorausschauenden und adaptiven Abstandsassistent (pACC), Spurhaltassistent sowie Notfall- und Stauassistent. Den ab 48.400 Euro bestellbaren Elroq 85 Sportline liefert Škoda zudem mit einem Sportfahrwerk aus, das sich neben speziell abgestimmten Federn und Dämpfern durch 15 Millimeter Tieferlegung vorn und 10 Millimeter hinten auszeichnet. Die Progressivlenkung trägt zum sportlichen Handling bei.Auch das Interieur gibt sich betont sportlich. Bei der speziellen Design Selection Sportline dominiert dynamisches Schwarz. Die vorderen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sind mit schwarzem Mikrofasergewebe und Kunstleder bezogen, graue Nähte setzen schicke Kontraste, zudem lassen sich die Sitze beheizen. Das ebenfalls beheizbare Dreispeichen-Sportlenkrad trägt das Sportline-Emblem sowie Schaltwippen für die Wahl der Rekuperationsstufe. Dekorstreifen in Carbondesign auf dem Armaturenträger sowie Pedalabdeckungen in Edelstahl runden das sportliche Ambiente im Innenraum ab.Damit umfasst das Angebot des Elroq jetzt sechs Varianten. Bereits bestellbar waren das Einstiegsmodell Elroq 50 Tour (Škoda Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte) und der Elroq 85 sowie der limitierte Elroq 85 First Edition (Škoda Elroq 85/85 First Edition 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte).Alle Informationen zum neuen Škoda Elroq stehen auf www.skoda-media.de bereit.Škoda Elroq - Motorisierungen und Preise in EuroModell, Spitzenleistung, Antrieb, PreisElroq 50 Tour, 125 kW (170 PS), 1-Gang (EV), 33.900Elroq 60, 150 kW (204 PS), 1-Gang (EV), 38.400Elroq 60 Sportline, 150 kW (204 PS), 1-Gang (EV), 44.100Elroq 85, 210 kW (286 PS), 1-Gang (EV), 43.900Elroq 85 Sportline, 210 kW (286 PS), 1-Gang (EV), 48.400Elroq 85 First Edition, 210 kW (286 PS), 1-Gang (EV), 54.610(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.