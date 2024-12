Hamburg (ots) -Basiswissen für die rechtssichere Kommunikation mit Bildern und Grafiken und hilfreiche Informationen zum UrheberrechtTermin: Montag, 24. Februar 2025 von 15:00 - 16:30 UhrPR und Pressearbeit sind heute ohne die Verwendung von Bildmaterial kaum noch vorstellbar. Was muss man für die rechtssichere Verwendung von Bildern, Grafiken und Visuals wissen und berücksichtigen? Alexander Karst erklärt das nötige Grundlagenwissen und zeigt, worauf Sie achten müssen, um sich bei der Verwendung von Fotos nicht angreifbar zu machen.Fotos und Grafiken sind ein wichtiger Baustein in der PR und erzeugen deutlich mehr Aufmerksamkeit für Ihren Content. Doch was müssen Sie aus juristischer Sicht bei der Verwendung von Bildern beachten? Welche Nutzungsrechte gilt es zu sichern? Welche Angaben und Bildinformationen müssen eingepflegt werden, und wie sieht eine gute und rechtssichere Bildunterschrift aus? Und darf man nach der DSGVO auf eigenen Veranstaltungen überhaupt noch Fotos ohne Einwilligung der Betroffenen machen?Alexander Karst vermittelt das Thema als praxisversierter Kenner von Rechtsfragen rund um PR, Pressearbeit und professionelle Kommunikation. Im Fokus steht eine anschauliche und praxisnahe Vermittlung des Themas, auch anhand von Beispielen.Dieses Webinar umfasst nicht die Thematisierung rechtlicher Fragen zum Einsatz von KI-generierten Bildern. Für diesen Spezialbereich bieten wir am 14. März 2025 eine separate Veranstaltung, bei der es gezielt um den professionellen und rechtssicheren Umgang mit neuen, KI-basierten Bildquellen geht: KI-Bilder professionell genutzt: Rechtssicherheit & ethische Fragen (https://www.eventbrite.com/e/ki-bilder-professionell-genutzt-rechtssicherheit-ethische-fragen-registrierung-1083029744119)Programm:- Relevante Rechtsgrundlagen wie Urheberrecht und DSGVO- Praxistipps für die Nutzung verschiedener Bildquellen und für die Anfertigung von Fotos auf Veranstaltungen- Checklisten für Lizenzvereinbarungen und Bildnutzung- Umgang mit Bildunterschriften und Metadaten- Kenntnis über Rechtsfolgen und RisikenReferent Alexander Karst arbeitet seit 1994 in der Werbung. 1998 wechselte er in die Bildbranche - als Web- und PR Manager für PhotoDisc, dann für Getty Images und seit 2002 als Bildbeschaffer. Er gründete zusammen mit Michaela Koch im Jahr 2008 Die Bildbeschaffer GmbH: eine Agentur für Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazu gehörige Dienstleistungen und Seminare. Er schult und trainiert Unternehmen und Agenturen im Umgang mit Bildern, Bildrechten und den vielen Facetten rund um Bilder, Film und Medien.Dieses Webinarrichtet sich gezielt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmens-, Produkt- und Markenkommunikation, die wenig oder keine Erfahrung in juristischen Belangen haben. Insbesondere PR-Profis aus Agenturen, aber auch Marketeers, Berufseinsteiger*innen und Startups profitieren von diesem Basiswissen.Key Facts- Termin: Montag, 24. Februar 2025 von 15:00 - 16:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht es zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/bildrechte-fur-pr-und-medienarbeit-rechtsgrundlagen-fur-pr-profis-registrierung-1083032733059).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5935633