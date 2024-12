Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den USA und Deutschland sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den letzten Tagen gestiegen, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst bei der Hamburg Commercial Bank.T-Notes lägen bei 4,52% und Bunds bei 2,28%. Hawkische Töne bei der FED-Sitzung am 18. Dezember hätten die Anleger überrascht. Die FED habe ihre BIP-Wachstums- und Inflationsprognosen angehoben und die Arbeitslosenquote gesenkt. Sie erwarte nun nur noch zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, statt der vier, die im September prognostiziert worden seien. Dies habe zu Kurskorrekturen auf den Aktien- und Anleihenmärkten geführt. Zusätzlich hätten die Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump, die US-Regierung in einen Shutdown zu führen, die Anleger verunsichert. Trump wolle die überparteilich ausgehandelte Haushaltsfinanzierung im Kongress blockieren. ...

