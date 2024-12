Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Hauptsitz in Dubai, wurde auf der Traders Fair Hong Kong 2024 für ihre Beiträge zur Branche ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde mit drei renommierten Preisen geehrt: "Best Forex Partners Program Global 2024", "Bester Forex-Broker auf den Philippinen" und "Forex-Broker des Jahres".

Die Traders Fair Hong Kong ist eine führende Finanzveranstaltung in Asien, die Tausende von Händlern, Investoren und Branchenexperten aus der ganzen Welt zusammenbringt. Die Plattform präsentiert die neuesten Trends, Technologien und Strategien, die die globalen Finanzmärkte prägen. Die Anerkennung der Gruppe bei der Veranstaltung unterstreicht ihr Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Bereitstellung erstklassiger Finanzdienstleistungen.

Die Auszeichnung "Best Forex Partners Program Global 2024" spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, starke Partnerschaften aufzubauen, indem es branchenführende Tools, Ressourcen und Anreize für den Erfolg bietet. Die beiden anderen Auszeichnungen "Bester Forex-Broker auf den Philippinen" und "Forex-Broker des Jahres" festigen den Ruf des Unternehmens, außergewöhnliche Dienstleistungen auf verschiedenen Märkten zu erbringen.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, drückte seinen Stolz auf diese Leistung aus und sagte: "Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese Auszeichnungen auf der Traders Fair Hong Kong 2024 zu erhalten. Sie spiegeln unser Engagement wider, Branchenstandards neu zu definieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Bei der MultiBank Group setzen wir auf Innovation, Zuverlässigkeit und bieten ein Höchstmaß an Service."

Mit einem Produktportfolio von über 20.000 Finanzinstrumenten, das Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte umfasst, bietet die Gruppe ihren Kunden vielfältige Handelsoptionen. Unterstützt durch fortschrittliche Handelsplattformen, überlegene Liquidität und eine Regulierung in mehreren Rechtsordnungen gewährleistet die Gruppe ein sicheres, transparentes und nahtloses Handelserlebnis.

Die 2005 gegründete MultiBank Group betreut heute über 1 Million Kunden in 100 Ländern und verwaltet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 18,1 Milliarden US-Dollar. Mit Niederlassungen in den wichtigsten Finanzzentren weltweit hat die MultiBank Group über 70 Finanzpreise erhalten und sich als vertrauenswürdiger Marktführer in der globalen Finanzbranche etabliert.

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 1 Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar vorweisen kann. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung von Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 16 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 65 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

