Micron Technology -Quartalsergebnis sorgt für Kursrutsch

Am Mittwochabend nach Börsenschluss veröffentlichte der Halbleiterentwickler Micron Technology seine Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Demnach konnte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz von 4,73 Milliarden US-Dollar auf 8,709 Milliarden US-Dollar steigern. Auch der Gewinn wuchs auf 1,87 Milliarden US-Dollar an, im Vergleich zu einem Verlust von 1,234 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie beträgt somit 1,67 US-Dollar. Besonders stark wuchs der Umsatz im Geschäftsbereich der Datenzentren. Dieser steigerte sich im Jahresverlauf um über 400 Prozent. Einen Nachfragerückgang gab es jedoch im Geschäftsbereich von PCs. Der Absatz in dem Segment ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 1,3 Prozent auf 62,9 Millionen Stück zurück. Für das zweite Quartal visiert das Unternehmen einen Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar an. Trotz der insgesamt positiven Entwicklung reagierte der Markt enttäuscht auf die vorgelegten Zahlen. Die Micron Technology Aktie fiel im NASDAQ-Handel am Donnerstag um 16,18 Prozent auf 87,09 US-Dollar.









