Starnberg (ots) -Der PARI BOY® free wird von Stiftung Warentest als einer der beiden Testsieger in der Kategorie Handgeräte ausgezeichnet, der PARI COMPACT2 führt das Feld in der Kategorie Tischgeräte an. In der aktuellen Ausgabe vom 19. Dezember 2024 werden drei Geräte von PARI bewertet: der PARI COMPACT2 und der PARI BOY® Junior in der Kategorie Tischgeräte sowie der PARI BOY® free in der Kategorie Handgeräte. Mit starker Leistung konnten alle drei Inhalationsgeräte von PARI die Tester überzeugen.Der PARI COMPACT2 wird mit GUT (1,7) ausgezeichnet und wird als das beste Tischgerät bewertet. Er erhält außerdem als einziges Gerät in der Kategorie Handhabung die Note SEHR GUT (1,4). Der PARI BOY® Junior belegt mit dem Testurteil GUT (1,9) gleich darauf Platz 2 in der Kategorie Tischgeräte.Der PARI BOY® free gehört zu den beiden Testsiegern und überzeugt in der Kategorie Handgeräte mit der Note SEHR GUT (1,5).Die Stiftung Warentest, eine unabhängige deutsche Verbraucherorganisation, veröffentlicht regelmäßig objektive und fundierte Testergebnisse, die Verbrauchern helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen. Finanziert durch staatliche Zuschüsse und Verkaufserlöse ihrer Publikationen, genießt die Stiftung hohes Ansehen für ihre Neutralität und Transparenz."Wir freuen uns sehr über das Ergebnis von Stiftung Warentest und sind stolz darauf, dass wir mit unseren Produkten überzeugen können.", sagt Dr. Frank Bredl, Geschäftsführer der PARI GmbH. "Diese Auszeichnung bestätigt einmal mehr unseren Anspruch, Patienten und Anwendern hochwertige, leistungsstarke und anwenderfreundliche Inhalationsgeräte zu bieten."PARI blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Atemwegstherapie zurück und stellt in der Produktentwicklung den Qualitätsanspruch und Nutzerfreundlichkeit an erste Stelle. Der Test-Sieg ist somit auch eine Bestätigung der Unternehmensphilosophie, innovative, qualitativ hochwertige und wissenschaftlich geprüfte Produkte zur Behandlung von Atemwegserkrankungen zu entwickeln.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit.PARI wurde 1906 in Wuppertal gegründet und hat heute seinen Sitz in Starnberg. Seit jeher unabhängig und in privater Hand ist die PARI Unternehmensgruppe unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH mit den Geschäftsführern Anja Zschernig und Jürgen Müller in mehreren Tochtergesellschaften organisiert:- PARI GmbH (Starnberg), Dr. Frank Bredl- PARI Pharma GmbH (Gräfelfing und Gilching), Dr. Stefan Seemann- PARItec GmbH (Weilheim), Jürgen Müller- PARI Respiratory Equipment Inc. (PRE), Richmond (Virginia), Derek KishDazu kommen internationale Niederlassungen und ein weltweites Distributionsnetzwerk.Die rund 750 Mitarbeiter blicken auf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sich Tradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen Produktlinien mit bestem Ruf. Klinisch erprobte, in zahlreichen Zulassungsstudien eingesetzte und bewährte Vernebler und Inhalationsgeräte mit nachgewiesener Performance und in Deutschland hergestellt überzeugen seit Jahrzehnten medizinische Fachkreise und Anwender.Zu den bekanntesten Produkten zählen der PARI BOY®, der seit über 50 Jahren in der 8. Generation am Markt ist, sowie der eFlow®rapid Vernebler auf Basis der Schwingmembran-Technologie, ergänzt um zahlreiche medikamentenspezifische Anwendungsmöglichkeiten in respiratorischen Krankheiten.Pressekontakt:Ihr Kontakt zu unsSie haben Fragen? Rufen Sie uns an:+49 (0) 8151 279 279Oder schreiben Sie uns eine Mail:publicrelations@pari.comPostanschrift:PARI GmbHMoosstraße 382319 StarnbergOriginal-Content von: PARI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12670/5935772