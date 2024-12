Marktforschungsunternehmen für Verbraucher bestätigt erneut Engagement für Datengenauigkeit und Transparenz

MRI-Simmons, ein führender Anbieter von Erkenntnissen über den amerikanischen Verbraucher, gab heute bekannt, dass es dem Truthset Data Collective beigetreten ist, einer Gruppe von Datenanbietern, die sich zusammengeschlossen haben, um der Marketingbranche dabei zu helfen, Daten mit dem höchstmöglichen Maß an Genauigkeit und Qualität zu verarbeiten. Durch den Beitritt zum Data Collective bekräftigt das Marktforschungsunternehmen für Verbraucher sein Engagement für Transparenz und Genauigkeit, zwei Eigenschaften, mit denen es seit über 70 Jahren in Verbindung gebracht wird.

Das im Dezember 2022 gegründete Truthset Data Collective wurde ins Leben gerufen, um der Branche einen aus mehreren Quellen stammenden und objektiv genauen Service zur Standardisierung der demografischen Genauigkeit für die Zielgruppenansprache und Medienmessung zu bieten. Das Kollektiv nutzt die unabhängige Validierung durch Truthset in großem Umfang, um das mehrere Milliarden Dollar schwere Problem der Datengenauigkeit zu lösen und gleichzeitig die Differenzierung und Umsetzbarkeit für die teilnehmenden Datenanbieter sicherzustellen.

Für MRI-Simmons bietet die Zusammenarbeit mit Truthset eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass seine Datensätze von höchster Qualität sind und von der gesamten Branche als vertrauenswürdig eingestuft werden können. Da bereits vier Produkte von MRI-Simmons vom Media Rating Council akkreditiert wurden, darunter die Kernverbraucherstudie "USA", sorgt die Mitgliedschaft im Data Collective für noch mehr Transparenz in einem ohnehin schon mühsamen Prozess, der strenge jährliche Audits durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft umfasst.

"MRI-Simmons hat ein Engagement für Transparenz und eine beispiellose Datenqualität bewiesen, das in der Branche seinesgleichen sucht", sagte Lana Busignani, Head of Global Media bei NIQ, dem Mehrheitseigentümer von MRI-Simmons. "Mit dem Beitritt zum Truthset Data Collective bekräftigen wir dieses Engagement und signalisieren der Branche, dass unsere hochwertigen Daten vertrauenswürdig sind und zu effektiveren digitalen und adressierbaren Aktivierungsergebnissen führen."

"MRI-Simmons kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Bereitstellung vertrauenswürdiger Marketingdaten und -erkenntnisse für die Branche zurückblicken", sagte Scott McKinley, CEO von Truthset. "Wir freuen uns, sie im Data Collective willkommen zu heißen und gemeinsam daran zu arbeiten, die Standards der Marketingbranche für Datengenauigkeit voranzutreiben

Der Beitritt zum Data Collective von Truthset folgt auf die Erweiterung der Datenanreicherungslösungen von MRI-Simmons, die Marketingfachleuten dabei helfen, die Qualität und den Nutzen von Erstanbieterdaten zu verbessern. Da Marketingfachleute die Aufgabe haben, die Medieneffizienz und die Rendite von Werbeinvestitionen zu steigern, sind die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Datensätzen Dritter, die zur Anreicherung verwendet werden, jetzt von größter Bedeutung. Der Beitritt zum Data Collective gibt Marketingfachleuten die zusätzliche Gewissheit, dass MRI-Simmons und seine Verbraucherdatensätze qualifiziert sind, die angestrebten Marketingergebnisse zu erzielen.

