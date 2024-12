Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Nationalbank (CNB) hat den Leitzins, wie mehrheitlich vom Markt erwartet, unverändert bei 4% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation (2,80% im November) und die Kernrate seien weiterhin noch auf einem zu hohen Niveau. Zuletzt steigende Reallöhne hätten zwar den Konsum angekurbelt, jedoch sei das jährliche Lohnwachstum deutlich stärker als von der Nationalbank erwartet ausgefallen. Eine Senkung hätte die Sorgen eines negativen Realzinses wohl verstärkt. Dies hätte die ohnehin bereits schwache Tschechische Krone (CZK) weiter belastet. Da die jüngste Entscheidung der CNB mehrheitlich erwartet und im EUR/CZK eingepreist gewesen sei, habe es im Anschluss an die Sitzung nur eine marginale Bewegung im Kurs gegeben. Seit mittlerweile fast einem halben Jahr befinde sich die Krone in einer Seitwärtsbewegung zwischen EUR/CZK 25,000 und 25,500. Sofern die 200-Tageslinie bei 25,120 nach oben nicht nachhaltig durchbrochen wird, könnten wir bald wieder Bewegungen Richtung Süden und eine stärkere Krone sehen, so Oberbank. Das nächste charttechnische Level befinde sich bei EUR/CZK 25,000. (20.12.2024/alc/a/a) ...

