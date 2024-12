Das war kein guter Tag für Jerome Powell. Die US-Notenbank lieferte zwar wie allgemein erwartet die dritte Zinssenkung in diesem Zyklus ab, aber der neue Ausblick für 2025 traf den Kapitalmarkt unerwartet.Inflation, Inflation, Inflation! Powell drückte es nicht so plakativ aus, aber das war es, was die Wall Street am Mittwochabend zwischen den Zeilen der Statements der Federal Reserve und der Rede von Powell lesen konnte. Konkret sehen nun 15 der 19 Fed-Mitglieder, dass ihre Inflationserwartungen für 2025 in Gefahr sind, überschritten zu werden, was auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...