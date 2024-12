Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 03/25Dienstag, 14.01.Bitte Zeitkorrekturen beachten:1.00 ExtraordinaryDie Jen-ShowDrama-Comedy1.25 ExtraordinaryUnsere Freunde sind die wahren SuperkräfteDrama-Comedy1.55 ExtraordinaryDer muntere MonarchDrama-Comedy2.25 ExtraordinaryÜberraschung!Drama-Comedy2.50 Killing EveEin neuer GastBritische Thrillerserie3.30 Killing EvePost aus AmsterdamBritische Thrillerserie4.15 Der junge Inspektor MorseNimmerland5.45 Death in Paradise-6.35 Die tödliche halbe Stunde(vom 15.1.2021)Mittwoch, 15.01.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.35 Terra XploreWie schlimm sind Weichmacher, PFAs und Co.?6.55 Das Erbe der GuldenburgsDie schlechte Freundin7.40 Löwenzahn ClassicsPeter entdeckt den Fliegensalto8.05 Löwenzahn ClassicsPeter baut sich grüne Wände8.30 Stadt, Land, Lecker(vom 25.3.2020)9.10 Die KüchenschlachtAlexander Kumptner sucht den Spitzenkoch(ZDF 11.1.2023)9.55 Mein Zuhause richtig schönDer Eva-Brenner-Plan(vom 13.11.2023)10.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 31.3.2021)11.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 14.3.2023)Deutschland 202312.25 Death in ParadiseFamilienangelegenheiten(vom 15.1.2021)13.15 Death in ParadiseSchuss ins Herz(vom 15.1.2021)14.10 The RookieVom Guten, Schlechten und Hässlichen(vom 10.1.2020)14.50 The RookieDer Tausch(vom 10.1.2020)(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5935785