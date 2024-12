DJ MAKRO TALK/Deutschland hat den größten "Bang for the Buck"

Die USA und China haben zwischen 2013 und 2023 ein weitaus stärkeres Wirtschaftswachstum als der Euroraum erzielt. Wie Deutsche-Bank-Volkswirt Maximilian Uleer in einer Analyse erläutert, haben sie dieses Wachstum aber teuer erkauft. Er rechnet vor, wie viel US-Dollar, Yuan oder Euro zusätzliche Schulden für jeden Dollar, Yuan oder Euro Wachstum gemacht wurden: In den USA 1,5 Dollar, in China 1,3 Yuan und in der Eurozone 75 Cent. Uleer schreibt weiter: "Das Wachstum in Deutschland war niedriger als das der Eurozone. Aber hier wurden pro Euro BIP-Wachstum auch nur 31 Cent an zusätzlichen Schulden aufgenommen. Die USA haben den größeren Bang, aber Deutschland hat den größten Bang for the Buck."

