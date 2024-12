Berlin (ots) -Information schafft Sicherheit: Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker managen das Wissen, das für eine sichere und effektive Arzneimitteltherapie im Krankenhaus unverzichtbar ist.Der Ausschuss für Arzneimittelinformation des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. lädt daher am 31. Januar und 1. Februar 2025 zum 9. Kongress für Arzneimittelinformation nach Köln ein.Das Programm bietet nationale und internationale Vorträge und eine Posterausstellung mit aktuellen Forschungsergebnissen und Best-Practice-Beispielen. Der Kongress bringt ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Klinik und Praxis zusammen, um neueste Erkenntnisse zu präsentieren und zu diskutieren.Vernetzend und interprofessionell werden rund um das Thema Arzneimittelinformation unter anderem Aspekte zu künstlicher Intelligenz, zielgerichteter Risiko- und Gesundheitskommunikation oder der interkulturellen Zusammenarbeit beleuchtet. Darüber hinaus werden in praxisnahen Workshops neben Qualitätsindikatoren in der Praxis, Antibiotic Stewardship oder pharmazeutischer Betreuung transplantierter Patient*innen viele weitere fachspezifische Themeninhalte behandelt.Im Fokus steht die zentrale Rolle der Krankenhausapotheker*innen zur Verbesserung der Versorgung von Patient*innen im Krankenhaus durch Beratung von Ärzt*innen und Pflegekräften.Zusatz-Highlight: Beim Vorkongress "AM-Info Module in der eMedikation" diskutieren Anwender*innen, wie digitale Lösungen das Wissensmanagement praxisorientiert verbessern und die Arzneimitteltherapiesicherheit in Krankenhäusern stärken.Die Anmeldung und weitere Informationen zum Kongress finden Sie unter https://www.adka-arznei.info/home.htmlWir freuen uns darauf, Sie in Köln zu begrüßen!Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.Alt-Moabit 96 | 10559 BerlinChristopher Jürgens | GeschäftsführerMail: gs@adka.deTelefon: 030/3980 8752Alle Informationen unter www.adka.deOriginal-Content von: ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54292/5935827