Dogecoin crasht 22 Prozent in 24 Stunden - jetzt lieber in Wall Street Pepe investieren?

In den letzten 24 Stunden mussten viele Kryptowährungen mitunter starke Kurskorrekturen erfahren, nachdem Bitcoin zuletzt sogar die Marke von 95.000 US-Dollar unterschritten hatte. Besonders stark hat dieser Crash den Meme-Coin-Markt getroffen, denn alle großen Meme-Währungen mussten innerhalb eines Tages Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen.

Dogecoin - die erste und größte Meme-Währung der Welt - hat es besonders stark getroffen: Über 20 Prozent an Wertverlust wurden hier im jüngsten Crash innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Lohnt es sich, jetzt den niedrigen Preis zum Einstieg zu nutzen oder sollten Anleger lieber in andere Meme-Token investieren?

Dogecoin implodiert: Warum fällt jetzt der DOGE-Preis?

Ein Blick auf den Dogecoin Kurs der letzten 24 Stunden (siehe Bild unten) verrät, dass die bereits 2013 eingeführte Meme-Coin-Währung starke Verluste erlebt. Wurde der Token noch gestern zu einem Preis von 0,36 US-Dollar gehandelt, liegt der Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,28 US-Dollar - ein Minus von 22 Prozent.

Noch stärker wiegt dieser Verlust bei einem Blick auf den vergangenen Monat, denn erst am 08. Dezember konnte der DOGE-Token ein lokales Hoch bei 0,48 US-Dollar erreichen und musste seitdem 0,20 US-Dollar Wertverlust hinnehmen. Das bisherige Allzeithoch aus dem Mai 2021 von 0,73 US-Dollar rückt damit immer weiter in die Ferne.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der vergangenen 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Doch warum fällt der Dogecoin Kurs aktuell so stark? Der Hauptgrund hierfür ist der allgemeine Crash am Krypto-Markt, denn auch Bitcoin, Ethereum, Solana und alle anderen etablierten Kryptowährungen mussten seit gestern rote Zahlen schreiben und verloren teilweise stark an Wert. Da Meme-Coins als besonders volatil gelten, sind Kryptowährungen wie Dogecoin besonders stark davon betroffen. Gleichzeitig sorgt die Angst vor weiteren Verlusten dafür, dass einige Anleger ihre DOGE-Anteile verkaufen, was eine Abwärtsspirale nach sich zieht und einen entsprechend starken Crash verursacht.

Andere Investoren sehen in dem aktuellen Crash am Markt eine Chance, günstig ihr Meme-Coin-Portfolio aufzustocken - in der Hoffnung, dass die Meme-Coin-Preise in den kommenden Wochen wieder anziehen werden. Wie realistisch dies jedoch ist, wird nur die Zukunft zeigen können, denn der Krypto-Markt ist gerade für etablierte Meme-Token häufig unberechenbar. Presale-Projekte wie Wall Street Pepe ($WEPE) haben hingegen den Vorteil, dass sie bis zum Coin Launch nicht der Volatilität des Marktes unterworfen sind und noch ganz am Anfang stehen. Ihr Potenzial - wie groß auch immer das sein mag - wurde bisher noch nicht ausgereizt.

Über 32 Millionen US-Dollar gesammelt: Wie erfolgreich wird Wall Street Pepe?

Trotz des aktuellen Negativtrends am Krypto-Markt scheint das Interesse an neuen Meme-Token weiterhin auf einem hohen Niveau zu sein, denn innerhalb weniger Wochen konnte Wall Street Pepe bereits über 32 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Das Meme-Projekt selbst orientiert sich dabei an der Erfolgsgeschichte von "The Wolf of Wall Street" und konzentriert sich nicht nur auf die Vermarktung des eigenen $WEPE-Tokens, sondern setzt auf eine breite Unterstützung und Hilfe für die eigene Community.

So wird für die eigene "WEPE Army" eine ganze Reihe an hilfreichen Features angeboten: Erfahrene Trader teilen unter anderem ihr Inside-Wissen mit anderen Anlegern und helfen dabei, sich umfassend über die Welt der Kryptowährungen zu informieren. Gleichzeitig sollen sogenannte Alpha-Calls und Handelsstrategien sowie Signale verschiedenster Art angeboten werden, die ein gemeinsames Handeln am Markt ermöglichen sollen.

Gleichzeitig steht auch der junge $WEPE-Token im Vordergrund des Projekts, der über eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten verfügt: Anleger, die in den Wall Street Pepe Coin investieren, können nicht nur Zugriff zur WEPE Army erhalten, sondern darüber hinaus auch an Trading Competitions mit wöchentlichen Belohnungen teilnehmen.

Außerdem gibt es ein erstes Presale-Staking-Angebot für frühzeitige Investoren, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 40 Prozent bietet, wobei 20 hier in den kommenden drei Jahren ganze 15 Prozent der 200 Milliarden $WEPE-Coins an die Community ausgegeben werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.