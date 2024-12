Mainz (ots) -Während in der Heimat die Tannenbäume, Kerzen und Kinderaugen leuchten und Geschenkpapier knistert, gehen die ZDF-Korrespondenten auf eine unterhaltsame Lametta-Safari rund um den Globus. An Heiligabend, 24. Dezember 2024, 19.15 Uhr, ist im ZDF die "auslandsjournal"-Dokumentation über "Weihnachtszauber weltweit - Die ZDF-Korrespondenten zwischen Rauscheengel und Rentier" zu sehen. In der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-weihnachtszauber-weltweit-vom-12-dezember-2024-100.html) steht der knapp 60-minütige Film von Gert Anhalt, David Sauer, Heike Kruse, Barbara Lueg, Thomas Reichart, Christoph Röckerath und Elisabeth Schmidt ab dem 20. Dezember 2024, 16.00 Uhr zur Verfügung und lässt sich zur Weihnachtseinstimmung jederzeit anschauen. Die sechs Einzelfolgen sind bereits online (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/weihnachtszauber-weltweit-usa-new-york-100.html) zu sehen.Die Auslandskorrespondentinnen und -Korrespondenten sind unterwegs, um die traditionellen Weihnachtsriten und Weihnachtsfreuden ihrer Berichtsgebiete zu erforschen - von New York bis Hongkong, von Rio, Rom und Rovaniemi bis nach Nahost.Wer serviert New Yorks beste deutsche Bratwurst? Wie kommt der Tannenbaum auf den Petersplatz? Welchen Wirbel gibt es um die Weihnachtskrippe für den Papst, die aus Bethlehem kommt? Wie feiert man Weihnachten in Hongkong? Womit füttert der Weihnachtsmann seine Rentiere in Lappland? Und wie bereiten sich brasilianische Nebenerwerbswichtel auf das Christmas-Diplom vor?Dies sind nur einige der Fragen, denen die Autorinnen und Autoren auf vier Kontinenten nachgehen und mit erstaunlichen Erkenntnissen und Beobachtungen aufwarten. Denn längst hat sich das Weihnachtsfest global verselbstständigt und regional ausgeprägt, hat andere Kulturen zu neuen und erstaunlichen Variationen inspiriert. In den Bereichen Dekoration, Kulinarik und Tourismus muss Weihnachten teilweise ganz neu gedacht werden.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "auslandsjournal - die doku: Weihnachtszauber weltweit" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-weihnachtszauber-weltweit-vom-12-dezember-2024-100.html) in der ZDFmediathekHier finden Sie das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5935865