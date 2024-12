Leipzig (ots) -Ab Januar 2025 richtet der MDR sein Fernsehprogramm neu aus und bietet im Hauptabend mehr Vielfalt für alle Altersgruppen. Die Abende bekommen eine klare thematische Ausrichtung und Erkennbarkeit. Bekannte Sendungen mit regionalem Profil wie das gesellschaftspolitische Dialogformat "Fakt ist!" und das Kulturmagazin "artour" wechseln in die Prime Time.Verstärkter Fokus auf regionale, moderne und dialogische Programmangebote: Mit der Programmschema-Reform richtet der MDR sein Fernsehprogramm noch konsequenter an der strategischen Zielsetzung "MDR für alle" aus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet über die ganze Woche hinweg ein attraktives Abendprogramm - nah an den Themen, die sie in ihrem Leben vor Ort bewegen, mit vielfältigen Perspektiven und Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen.Als Informationsankerpunkte läuten unverändert die etablierten und einschaltstarken Landesmagazine "MDR Sachsenspiegel", "MDR Thüringen Journal" und "MDR Sachsen-Anhalt heute" um 19 Uhr und die MDR AKTUELL-Ausgabe um 19.30 Uhr den Abend ein.Daran anschließend ergeben sich folgende Anpassungen im Hauptabendprogramm:Mehr Spannung am Montag, mehr Service am DienstagWährend der Montagabend zum Wochenstart künftig ganz im Zeichen der Fiktion steht und vieles für Film- und Krimifans zu bieten hat, macht sich das Programm am Dienstagabend für Verbraucher und Recht stark - um 20.15 Uhr weiterhin mit der "Umschau" und jetzt im Wechsel mit "Voss & Team" (bisher donnerstags um 20.15 Uhr). Die beiden langjährigen beliebten MDR-Sendungen folgen wie gewohnt auf das Erfinderformat "Einfach genial" (19.50 Uhr).Mehr Dialog und Durchblick am MittwochDer Mittwoch steht für Investigation, Politik und Diskurs. "Fakt ist!" (bisher montags um 22.10 Uhr) wird von nun an jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr live zur besten Sendezeit im MDR-Fernsehen zu sehen sein. Der politische Talk kommt wöchentlich wechselnd aus den MDR-Landesfunkhäusern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch in der Moderation gibt es Änderungen: Kathleen Bernhardt bildet künftig gemeinsam mit Lars Sänger das Erfurter Moderationsduo. Im neu designten Dresdner Studio wird Andreas F. Rook gemeinsam mit Friederike Schicht durch die Sendung führen. Anja Heyde und Stefan Bernschein moderieren in Magdeburg.Im Anschluss an "Fakt ist!" folgen investigative Sendungen wie das Magazin "Exakt" und die jungen Reportageformate "exactly" und "Y-Kollektiv". Mit diesen und weiteren jungen Formaten mit MDR-Beteiligung wie "Moneymaker" und "ARD Crime Time" erhalten primär für die ARD Mediathek produzierte Angebote nun auch verstärkt im linearen MDR-Programm prominente Stammplätze.Mehr Kultur und Wohlbefinden am DonnerstagDer Donnerstag bietet künftig noch mehr Service und Tipps für Gesundheit, Freizeit und Kultur aus der Region. Das erfolgreiche Ratgebermagazin "MDR Garten" bekommt einen Platz im Abendprogramm - zuverlässig jeden Donnerstag um 19.50 Uhr. Der gewohnte Sendeplatz am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr bleibt zusätzlich erhalten. Das Gesundheitsmagazin "Visite" wird bereits um 20.15 Uhr zu sehen sein. Im Anschluss zeigt das MDR-Kulturmagazin "artour" um 21.15 Uhr die vielfältige Kulturlandschaft Mitteldeutschlands (bisher 22.10 Uhr).Mehr Heimat am WochenendeEingeläutet wird das Wochenende am Freitagabend wie gewohnt mit "Elefant, Tiger und Co." (19.50 Uhr), musikalischer Unterhaltung (20.15 Uhr) und der erfolgreichen Talk-Show Riverboat (22.00 Uhr). "Unser Dorf hat Wochenende" zeigt künftig samstags um 19.50 Uhr authentisch die emotionalen und unterhaltenden Momente des Landlebens in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Für Frühaufsteher bleibt der ursprüngliche Sendeplatz am Sonntag um 9 Uhr bestehen. Der MDR-Heimatabend am Sonntag um 20.15 Uhr mit Dokus und Reportagen aus Mitteldeutschland wird darüber hinaus ergänzt durch regionale Naturfilme.Hinweis für Journalistinnen und Journalisten:Bitte beachten Sie auch unsere separate Medienmitteilung zur programmlichen MDR-Bilanz 2024 (https://www.mdr.de/presse/medieninformation-bilanzmeldung-100.html).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5935863