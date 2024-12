Der Silberpreis verzeichnet in der laufenden Woche eine negative Entwicklung und fiel um -5,3 %. Aktuell liegt er bei 28,92 US-Dollar (Stand: Freitag, 11 Uhr) und ist allein in den letzten 24 Stunden um -2,1 % gesunken. Trotz dieser Rückgänge bleibt Silber ein interessanter Rohstoff, der sowohl als Edelmetall als auch als unverzichtbares Industriematerial langfristig Chancen bietet. In diesem Beitrag betrachten wir die Hintergründe der aktuellen Preisentwicklung, die industrielle Bedeutung und analysieren technische Aspekte des Marktes.Anzeige:Silber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...