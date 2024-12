© Foto: DALL*E

Krypto-Anleger haben in dieser Woche ein Gefühl dafür bekommen, womit Arthur Hayes, ehemaliger CEO von BitMEX, im Januar rechnet - einem Krypto-Crash. Kryptowährungen haben erhebliche Einbrüche verzeichnet. Nachdem Bitcoin kurzzeitig ein Allzeithoch von über 108.000 US-Dollar erreicht hatte, fiel die größte Kryptowährung der Welt am Freitag auf 92,808 US-Dollar und verlor damit 9 Prozent. Der Abschwung belastete kleinere Token wie Ether und Dogecoin stärker. Die Verluste sind Teil einer größeren Korrektur auf dem Krypto-Markt, bei der der gesamte Sektor um 9 Prozent fiel. Der Abschwung folgt auf die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch zu den …