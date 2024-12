Neuruppin (ots) -Die J&S GmbH Automotive Technology und ihre Tochtergesellschaft Automotive Surface Technology GmbH & Co. KG nutzen ein vorläufiges gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung mit Schutzschirm zur Neuaufstellung. Es wurde nach dem Antrag der Geschäftsführung vom Amtsgericht Neuruppin am 19. Dezember 2024 angeordnet. Die mittelständische Unternehmensgruppe stellt Bauteile für den Automotive-Bereich her. Dazu gehören vor allem thermische und akustische Abschirmbleche, Sicherheitssysteme und Leichtbauteile. Trotz eines festen Kundenstamms namhafter OEMs geriet das Unternehmen aufgrund des Strukturwandels im Automobilsektor, hoher Energiepreise und der aktuellen Wirtschaftsflaute zuletzt in eine wirtschaftlich angespannte Situation. Steigende Preise konnten teilweise nicht an die Kunden weitergegeben werden, außerdem kam es zu Schwankungen im Absatz. Sämtliche außergerichtlichen Maßnahmen zur Liquiditätsbeschaffung wurden bereits ausgeschöpft, entsprechend folgerichtig hatte die Geschäftsführung einen Antrag auf gerichtliche Sanierung gestellt."Ziel der Sanierung ist es, neben leistungswirtschaftlichen Maßnahmen, wie der Verhandlung mit Kunden für mehr Kontinuität beim Absatz und der Weitergabe von Preiserhöhungen, auch finanzwirtschaftliche Maßnahmen umzusetzen. Damit soll unsere Unternehmensgruppe langfristig stabil aufgestellt und die mehr als 400 Arbeitsplätze sowie unsere Standorte erhalten werden. Die Mitarbeiter wurden bereits über die Situation informiert und stehen zur Gruppe. Das gibt uns den nötigen Rückenwind für die anstehenden Aufgaben", heißt es aus der Geschäftsführung.Ein erster wichtiger Schritt: Der Geschäftsbetrieb ist sichergestellt und läuft ohne Einschränkungen weiter. Zudem sind die Löhne und Gehälter der Beschäftigten für die Monate Dezember 2024 bis Februar 2025 durch das vorfinanzierte Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.Vom Amtsgericht Neuruppin wurde zudem Rechtsanwalt Rüdiger Weiß von der Kanzlei WallnerWeiß zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Er vertritt die Gläubigerinteressen in der gerichtlichen Sanierung in Eigenverwaltung. "Die Unternehmensgruppe besitzt einen gesunden operativen Kern und die Geschäftsführung handelt pragmatisch und lösungsorientiert. Außerdem hat ein vorläufiger Gläubigerausschuss seine Arbeit aufgenommen. Auch hier nehme ich klaren Pragmatismus und den Willen zu einem gemeinsamen Weg wahr. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Sanierung der J&S-Gruppe in absehbarer Zeit gelingen kann", so der vorläufige Sachwalter.Die Besonderheit an dem gerichtlichen Sanierungsverfahren ist, dass die Geschäftsführung das operative Geschäft weiterführen kann und den Betrieb zugleich mithilfe von Sanierungsberatern neu aufstellen kann. Der Schutzschirm verhindert daneben, dass Gläubiger vorzeitig Vollstreckungsmaßnahmen gegen das Unternehmen ausführen. Damit gewinnt der Betrieb Zeit, um ein Sanierungskonzept zu entwickeln und vorzubereiten, das im eröffneten Verfahren dann umgesetzt werden kann.Anlage: Pressefoto vom Unternehmen zur freien NutzungÜber die J&S GmbH Automotive TechnologyDie J&S GmbH Automotive Technology ist zertifizierter Entwicklungs- sowie Baugruppenlieferant und weltweiter Erstausrüster für zahlreiche Automobilhersteller wie Audi, BMW, Daimler, Porsche, VW und die Groupe PSA mit ihren Marken Citroën, Peugeot und Opel. Der Betrieb produziert Baugruppen aus Metall und Kunststoff für Kraftfahrzeuge, darunter Dichtungen, Abschirmbleche, Sicherheitssysteme, Schweißbaugruppen und Leichtbauteile. Die Tochtergesellschaft der J&S GmbH, die Automotive Surface Technology GmbH & Co. KG, beliefert das Mutterunternehmen und ist dabei spezialisiert auf die Produktion, Montage und Oberflächenbehandlung oder Beschichtung von Metall- und Kunststoffbauteilen.Über WallnerWeißDie WallnerWeiß Unternehmensgruppe, bestehend aus wwp WallnerWeiß Rechtsanwälte Partnerschaft mbB sowie den Gesellschaften für Unternehmenssanierung und Insolvenzverwaltung, ist mit 20 Standorten ein bundesweit auf Unternehmenssanierung spezialisierter und ausschließlich auf diesem Gebiet tätiger Kanzleiverbund. Die Insolvenzverwalter der Kanzlei werden an 78 Gerichten bundesweit bestellt und haben ihr Sanierungspotenzial in über 1.000 Verfahren sowie zahlreichen Eigenverwaltungen unter Beweis gestellt. WallnerWeiß wurde mehrfach als TOP-Kanzlei, insbesondere von der Wirtschaftswoche, ausgezeichnet.Kontakt J&S GmbH Automotive Technology:Telefon: +49 33234 9 05 0E-Mail: jsinfo@jus-automotive.comwww.jus-automotive.comKontakt vorläufiger SachwalterRA Rüdiger WeißWallnerWeiß UnternehmensgruppeTelefon: +49 351 86 27 50E-Mail: dresden@wallnerweiss.dehttps://wallnerweiss.dePressekontakt:Ilka StieglerABG Marketing GmbHTelefon: +49 351 43755 11Mobil: +49 1732642301E-Mail: stiegler@abg-partner.dewww.abg-marketing.deOriginal-Content von: J&S GmbH Automotive Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178064/5935950