© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Crash am Kryptomarkt scheint sich am Freitag fortzusetzen. Der Bitcoin fiel heute unter die Marke von 93.000 US-Dollar und zog fast alle Altcoins mit nach unten. Altcoins wie Ethereum und XRP brachen zweistellig ein.Der Marktwert aller Altcoins (alle Kryptowährungen ohne Bitcoin) ist innerhalb von drei Tagen von 1,56 Billionen auf 1,26 Billionen gefallen, wie Daten von Trading View zeigen. Das entspricht einem Verlust des Marktwertes von fast 20 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Rund 300 Milliarden US-Dollar an Krypto-Marktwert (ohne Bitcoin) wurden verbrannt. Der Grund für den jüngsten Krypto-Crash: Die Fed hat diese Woche zwar wie erwartet die Zinsen gesenkt, will aber in Zukunft …