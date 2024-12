EQS Newswire / 20.12.2024 / 15:14 CET/CEST

PHUKET, THAILAND - Media OutReach Newswire - 20. Dezember 2024 - Sansiri Public Company Limited , Thailands führender Immobilienentwickler mit einer 40-jährigen Erfolgsgeschichte gilt unter einheimischen und internationalen Kunden als Thailands vertrauenswürdigster Immobilienentwickler für Projekte aus einer Hand. Zu den jüngsten Auszeichnungen zählen der Spitzenplatz unter den thailändischen Immobilienentwicklern auf der ersten Fortune Southeast Asia 500-Liste und zwei asienweite Auszeichnungen (Best Ultra Luxury Housing/Landed Development (Asia) für BuGaan Pattanakarn und Best Luxury Housing/Landed Development (Asia) für Narasiri Phaholwatcharapol) bei den PropertyGuru Thailand Property Awards 2024. Das Unternehmen wurde ebenfalls als "Bester Entwickler in Thailand" und "Bester Entwickler in Phuket" ausgezeichnet, was seine führende Position im Immobiliensektor sowohl in Thailand als auch in der gesamten Region unterstreicht.





Uthai Uthaisangsuk, Präsident von Sansiri Public Company Limited, kommentierte die Eröffnung von The Society in Phuket: "Wir können 27 erfolgreiche Projekte auf der Insel im Wert von 26 Milliarden Baht vorweisen und möchten unseren Erfolg in der Region mit der Realisierung von mehr als 27 weiteren Projekten in Phuket in den nächsten fünf Jahren fortsetzen. Dieses unerschütterliche Vertrauen basiert auf den hochwertigen Projektstandorten in den besten Gegenden der Insel und den umfassenden Kundendienstleistungen, die sich in außergewöhnlichen Renditen niedergeschlagen haben. Die einzigartige Identität Phukets, einschließlich seiner Küche, Kunst und Kultur, zieht ausländische Kunden und Investoren an. Sansiri hat "The Society" in der erstklassigen Gegend von Bang Tao-Cherngtalay entwickelt und möchte den Ort als globale Marke etablieren. Besucher sollen die Möglichkeit haben, all das zu entdecken, was Phuket und der unverwechselbare Lifestyle von Sansiri zu bieten haben, und zwar aus neuen Blickwinkeln."





Sansiri bringt seine Entwurfskompetenz und seinen unverwechselbaren Designansatz aus über 40 Jahren Erfahrung in "The Society" ein und schafft damit einen Treffpunkt, der nicht nur ein entspannter und einladender, sondern auch ein luxuriöser Ort ist. Für das architektonische Konzept zeichnete das Team von Ed Tuttle in seinem unvergleichlichen Stil verantwortlich. "The Society" fördert den Zusammenhalt der Gemeinschaft und unterstreicht Phukets Ruf als erstklassiges Reiseziel. Der Treffpunkt ist jeden Tag offen für alle und bietet Essen, Design, Mode, Kunst und Kultur und punktet mit Nachhaltigkeit. Zu den Highlights gehören die durchgehend geöffnete spanische Tapas-Bar VAMOS, die authentische spanische Gerichte mit der thailändischen Küche verbindet, sowie BEANS Coffee Roaster, ein Treffpunkt für Kaffeekenner. Darüber hinaus bietet "The Society" auch Platz für Coworking für beispielsweise private Meetings oder Podcasts, einen Raum für Kunstausstellungen und immer neue Lifestyle-Events. Kunden können in Ruhe Musterwohnungen besichtigen, darunter CANVAS Cherngtalay, die erste Wohnanlage in Cherngtalay mit zwei riesigen Swimmingpools in einem üppigen tropischen Garten, und THE TALES, die erste Villenanlage mit Pools von Sansiri in Phuket mit "THE TALES STORY ONE - BANGJO".



Der große Gemeinschaftsbereich empfängt die Besucher mit legendären Möbelstücken, darunter der Cocoon von Louis Vuitton aus der exklusiven Kollektion Objets Nomades von Fernando und Humberto Campana, und zwei Amanta-Sessel von Mario Bellini für C&B Italia aus den 1960er Jahren.



Facebook/IG: @thesocietyth



Hashtag: sansiri

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Sansiri

20.12.2024 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com