Mainz (ots) -ZDFinfo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 04/25Montag, 20.01.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:7.30 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 20188.15 Die Alhambra - Palaststadt der maurischen KönigeSpanien/Finnland 20219.00 Superbauten der AntikeDie Römer in ParisFrankreich 20229.45 Superbauten der AntikeDie Römer in ArlesFrankreich 202210.30 Superbauten der AntikeDie Römer in LyonFrankreich 2022(weiterer Ablauf von 11.15 bis 12.45 wie vorgesehen)12.45 Ägyptens Totenstadt - Die Geheimnisse von SakkaraÄgypten 2018"Terra X History: Augustus - Kampf um Rom" entfällt13.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze KönigeGroßbritannien 2004"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Arminius gegen die Römer" entfällt14.15 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 2019"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Die Wikinger vor Paris" entfällt15.00 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 2019"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Sparta gegen die Perser" entfällt15.45 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 2019"Entscheidung auf dem Schlachtfeld: Hannibal gegen Rom" entfällt16.30 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 2019"ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland" entfällt17.15 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 2019"Terra X History: D-Day 1944 - Die Schlacht um Europas Freiheit" entfällt18.00 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 2019"Terra X History: Partisanen - Krieg aus dem Hinterhalt" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.45 wie vorgesehen)Dienstag, 21.01.Bitte Programmänderungen beachten:1.15 Hitlers TodDas Ende im BunkerDeutschland 2011"Genial konstruiert: Die Beherrschung des Feuers" entfällt2.00 Hitlers TodDas TestamentDeutschland 2011"Genial konstruiert: Superflieger" entfällt2.45 Hitlers TodDer SelbstmordDeutschland 2011"Genial konstruiert: Super-Schleusen und Mega-Dämme" entfällt3.30 Hitlers TodDie KapitulationDeutschland 2011"Genial konstruiert: Superbrücken" entfällt4.15 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der WiderstandDer ReichstagsbrandDeutschland 2010"Genial konstruiert: Mega-Bauten" entfällt4.45 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der WiderstandDie Rote KapelleDeutschland 2010"Der Eiffelturm - Revolution aus Eisen" entfälltMittwoch, 22.01.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der WiderstandDie Weiße RoseDeutschland 2010"Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie" entfällt6.15 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der WiderstandDer 20. Juli 1944Deutschland 2010"Geheimes Paris - Sacré-Coeur" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 wie vorgesehen)Woche 05/25Dienstag, 28.01.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 2014"Europas vergessene Diktaturen: Portugal" entfällt19.30 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 2014"Europas vergessene Diktaturen: Griechenland" entfällt20.15 Mythen-JägerDer verlorene Schatz des ShogunsGroßbritannien 2014"ZDF-History: Mao - der rote Kaiser" entfällt21.00 Mythen-JägerDie Schatzkarte vom Toten MeerGroßbritannien 2013"Bauplan des Bösen: Manuel Noriega" entfällt21.45 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 2014"Bauplan des Bösen: Kim Il Sung" entfällt22.30 Mythen-JägerDer Fluch des "Treasure Mountain"Großbritannien 2014"Bauplan des Bösen: Benito Mussolini" entfällt23.15 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 2014"Bauplan des Bösen: Francisco Franco" entfällt0.00 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 2013"Bauplan des Bösen: Idi Amin" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 wie vorgesehen)